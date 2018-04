FC Lichtenfels will für klare Verhältnisse sorgen

Das war dann wohl die halbe Miete. Mit dem 3:2-Auswärtssieg am Samstag beim SV Friesen (12.) hat sich der FC Lichtenfels fünf Spieltage vor Saisonende im Kampf um den direkten Verbleib in der Fußball-Landesliga Nordost eine hervorragende Ausgangslage verschafft.



Alles klar machen

Somit kann die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau/ Christian Goller am Samstag (16 Uhr, Karl-Fleschutz-Stadion) gegen den abstiegsbedrohten FSV Bayreuth (16.) wohl alles klarmachen.

In Friesen stand der Auswärtsdreier nach der ersten Halbzeit noch auf der Kippe. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Lichtenfelser aufgrund zahlreicher Unkonzentriertheiten in der Defensive noch mit 1:2 in Rückstand. "In der ersten Halbzeit haben wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht", analysierte auch FCL-Trainer Christian Goller. "Im zweiten Durchgang haben wir dann viel besser verteidigt und vor allem nach dem 2:2-Ausgleich einen sehr guten Ball gespielt. So würde ich das gerne öfter sehen."



Mit nun 39 Punkten und einem Vorsprung von mittlerweile 13 Punkten auf den ersten Relegationsplatz 14 steuert der FC Lichtenfels somit auf eine entspannte Schlussphase der Saison zu. "Die 39 Punkte nach 28 Spielen hätten wir vor der Saison natürlich sofort unterschrieben. Gewinnen wir am Samstag gegen den FSV, dann sollte alles klar sein", sagt Goller



Vor FSV Bayreuth gewarnt

Doch der FSV Bayreuth zeigte sich zuletzt enorm stark. Nach fünf sieglosen Partien in Folge, in denen es unter anderem die besorgniserregende 0:6-Klatsche beim direkten Konkurrenten VfL Frohnlach (17.) setzte, war die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Jörg Pötzinger schon fast abgeschrieben. Im Nachholspiel am vergangenen Dienstag gelang den Prellmühlern bei der SpVgg Selbitz nun aber ein wichtiger und unerwarteter 2:0-Auswärtsdreier, wodurch der FSV wieder bis auf drei Zähler an einen direkten Nichtabstiegsplatz gerückt ist. "Für uns hat der Bayreuther Sieg in Selbitz eigentlich nur gute Seiten, weil wir den Gegner deshalb sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen", meint Goller.



Bayreuther Abwehr schwach

Schwachpunkt bei den Bayreuthern ist die Defensive, die in bislang 27 Spielen schon 72 Gegentreffer hinnehmen musste - die schwächste Abwehr der Liga. Daran änderte auch nicht der Winterneuzugang Philipp Hannemann. Der Innenverteidiger kam von der SpVgg Bayreuth und hat schon 58 Regionalligaspiele auf dem Buckel.



Goller warnt, denn er weiß: "Es kommt immer wieder darauf an, mit welchem Personal die Bayreuther antreten können. Sind sie in Vollbesetzung da, dann stellen sie einen ganz unangenehmen Gegner dar."

FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Schardt, Mahr, Zollnhofer, Dietz, Ljevsic (?), Oppel, Pfadenhauer, Lulei, Wige, Scholz, Bornschlegel, Mex.