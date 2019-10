FC Lichtenfels will den Schwung mitnehmen

Die Landesliga-Fußballer des FC Lichtenfels eilen derzeit von Erfolg zu Erfolg. Inzwischen hat die Mannschaft rund um das Trainer-Gespann Christian Goller/Oliver Müller vier Dreier in Folge eingefahren - nach sechs Zählern aus den ersten acht Spielen ein tolle Serie. Mit einem Sieg soll es für die Korbstädter auch am Sonntag (15 Uhr) weitergehen, wenn der FCL beim Vorletzten TSV Kleinrinderfeld gastiert.

Die Formkurve der Unterfranken zeigt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden in den letzten fünf Begegnungen deutlich nach unten. Beim Tabellenzweiten Geesdorf hielt der TSV zuletzt gut dagegen, ging aber mit 1:2 leer aus. Dass den Lichtenfelsern aufgrund der Tabellenkonstellation und der jüngsten Form die Favoritenrolle gebührt, sieht Trainer Goller ein. "Aber uns ist auch klar, dass diese Rolle nichts bringt, denn in dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Das haben wir zu Saisonbeginn mit den vier Niederlagen in Folge selbst gespürt. Wir wollen natürlich, dass es erfolgreich weiter geht", betont der Lichtenfelser Trainer.

Aus diesem Grund hält man am Erfolgsrezept der letzten Wochen fest: "Wir müssen weiter über den Kampf kommen, denn wir sind ohnehin nicht die Mannschaft, die die Gegner spielerisch dominieren kann. Wir müssen physisch spielen und Zweikämpfe bestreiten und gewinnen. Dann sind wir auch gut und für die Gegner ekelhaft zu spielen."

Kampf ist Trumpf beim FCL

Diese Taktik setzten die Lichtenfelser in der Vorwoche vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Unterpleichfeld hervorragend um. Nach dem Seitenwechsel fand die Elf von Goller vor allem über den Kampf ins Spiel und konnte so die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. "Wir haben immer mehr zugelegt und Unterpleichfeld immer weiter abgebaut, von daher war der Sieg nicht unverdient", bilanziert Goller zufrieden. Weniger zufrieden war der Trainer der Lichtenfelser mit der ersten Halbzeit seiner Truppe. "In der ersten Halbzeit waren wir unterlegen, da dürfen wir uns bei unserem Torwart bedanken, dass es mit 0:0 in die Pause ging", gesteht Goller. "Damit können weder die Trainer noch die Spieler zufrieden sein." Für die Fortsetzung der Erfolgsserie dürfe so etwas nicht mehr passieren.

Doch auch eine schlechte Halbzeit scheint den Lichtenfelser Lauf derzeit nicht stoppen zu können. "Ich bin froh, dass wir die Wende geschafft haben, aber trotzdem können wir uns nicht ausruhen. Wir müssen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen", fordert Goller.