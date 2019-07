FC Lichtenfels will aufs Papier

Der Ärger über die bittere 3:5-Derbypleite gegen den SV Friesen am Mittwochabend ist kaum verraucht, da steht dem FC Lichtenfels der nächste Kracher bevor. Das Team des Trainer-Gespanns Christian Goller/Oliver Müller tritt ab 14 Uhr beim SV Memmelsdorf an und will endlich die ersten Punkte einfahren.

Der Saisonstart verlief für beide Klubs nicht nach Wunsch. Der FCL steht nach zwei Spielen noch ganz ohne Zähler da, während die Memmelsdorfer ihrerseits erst einen Punkt sammeln konnten. Diesen ergatterte man am ersten Spieltag beim spektakulären 4:4 in der heimischen Schmittenau gegen den FT Schweinfurt. Am vergangenen Mittwoch setzte es für die Memmelsdorfer hingegen eine 1:3-Niederlage beim 1. FC Geesdorf. Sowohl die Lichtenfelser als auch der SVM finden sich daher im letzten Tabellendrittel wieder.

Der Respekt ist groß

Die aktuelle Bilanz nach zwei Spieltagen verrät jedoch nicht allzu viel über die Qualität der Gastgeber, wie Müller erklärt: "Memmelsdorf ist auf jeden Fall stärker, als es der eine Punkt, den sie bisher geholt haben, aussagt. Ich habe erwartet, dass sie oben in der Tabelle dabei sind. Sie haben eine gute und gestandene Landesliga-Mannschaft mit überdurchschnittlichen Spielern. Die ersten Partien sind nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hätten. Gerade wenn sie daheim spielen, sind sie ein schwieriger Gegner."

Ein Zuckerschlecken wird die anstehende Aufgabe für Müllers Jungs gewiss nicht, trotzdem soll das Punktekonto im dritten Spiel der neuen Saison endlich gefüllt werden. "Für uns ist wichtig, dass wir aus Memmelsdorf etwas Zählbares mitnehmen. Wir wollen aufs Papier kommen." Das kann Müllers Truppe gelingen, falls die Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Friesen bestätigt und ein neuerlicher Einbruch im Schlussabschnitt verhindert werden kann. Nach 45 Minuten sah schließlich alles nach einem Heimsieg für den FCL aus. Die Hausherren lagen mit 3:1 in Front und befanden sich zudem in der Überzahl. "In der ersten Halbzeit haben einige Dinge bei uns gut funktioniert", hält Müller zufrieden fest.

Wie konnte es dann dazu kommen, dass Friesen die Partie noch dreht? "In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel weiter bestimmt, der Knackpunkt war der 2:3-Anschlusstreffer. Dieses Gegentor hat uns gelähmt und Friesen Flügel verliehen. Die Friesener haben gemerkt, dass trotz der Unterzahl noch etwas drin ist, zudem haben sie sich in der zweiten Halbzeit spielerisch und kämpferisch gesteigert", erklärt Müller. Das Spiel drehte sich schließlich nach dem Platzverweis gegen Lukasz Jankowiak in der 82. Minute komplett in die andere Richtung.

Hellmuth fehlt definitiv

Mit dem Ausgang der Partie ist Müller erwartungsgemäß nicht zufrieden: "Es ist sehr ärgerlich, nach einer 3:1-Führung einen Gegner in Unterzahl noch so zurück ins Spiel zu bringen, dass er das Spiel noch gewinnt." Solch ein Desaster soll sich aus Sicht des FC Lichtenfels so schnell nicht wiederholen. Bestenfalls wetzt man die Scharte vom Mittwoch schon in Memmelsdorf aus.

Verzichten müssen die Lichtenfelser dabei auf Martin Hellmuth, der gegen Friesen bereits in der Anfangsphase mit Verdacht auf Jochbeinbruch ausgewechselt wurde. Hinter dem Einsatz von Lukas Schamel steht aufgrund einer Zehenverletzung noch ein Fragezeichen.

Das FCL-Aufgebot

FC Lichtenfels: Kraus, Michel - L. Dietz, Funk, Goller, L. Jankowiak, Mohr, Pfadenhauer, Schaller, Schamel (?), Schardt, Schunke, Wagner, Wige (?), Zillig, Zollnhofer