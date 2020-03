FC Lichtenfels verpatzt Generalprobe

Die Fußballer des FC Lichtenfels hätten am Samstag in die Restrückrunde der Landesliga Nordwest starten sollen. Weil das Heimspiel gegen Haibach aber abgesagt wurde, testete der FCL kurzfristig gegen den Ligakonkurrenten FC Coburg - und setzte die Generalprobe vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter Vatan Spor Aschaffenburg in den Sand.

Bei den abstiegsbedrohten Vestekickern unterlag der Tabellenvierte mit 1:3 (0:1). Der FCL hatte seine stärkste Phase in den letzten 25 Minuten, doch da lag die Elf von Oliver Müller und Christian Goller schon mit 0:2 zurück. Nach einem Torwartfehler brachte Rene Knie den FCC in Führung (25.). Kurz nach der Halbzeit schloss Adrian Guth eine sehenswerte Coburger Kombination zum zweiten Treffer ab (52.).

Als die Gäste stärker wurden, verkürzte Dennis Schuhke auf 1:2 (82.). Doch Coburgs Routinier Daniel Sam entschied die Partie quasi im Gegenzug auf Vorlage von Tevin Mc Cullough mit einem Flachschuss zum 3:1-Endstand (83.). Mit dem Gefühl einer verpatzten Generalprobe gehen die Lichtenfelser in die Trainingswoche vor dem ersten Spiel der Restrückrunde gegen Aschaffenburg.

Tore:1:0 Knie (25.), 2:0 Guhling (52.), 2:1 Schunke (82.), 3:1 Sam (83.)