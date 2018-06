FC Lichtenfels startet in Selbitz in die Landesligasaison

red



Vorbehaltlich, weil es an den einzelnen Spieltagen noch zu Verschiebungen kommen kann.Fest terminiert sind die Eröffnungsspiele sowohl in den Bayern- als auch Landesligen: Den Auftakt macht die Landesliga Nordost am Donnerstag, 12. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Nachbarduell zwischen dem SV Memmelsdorf und dem Aufsteiger FC Eintracht Bamberg Der FC Lichtenfels ist am Samstag, 14. Juli, zunächst bei der SpVgg Selbitz gefordert. Am Mittwoch, 18. Juli, gibt es die Heimspielpremiere gegen den Baiersdorfer SV Die Winterpause beginnt am 24. November. Auftakt zur Rest-Rückrunde ist am ersten März-Wochenende 2019. Der letzte Spieltag der Saison 2018/19 steigt am 18. Mai 2019. Nachfolgend die Paarungen der ersten beiden Spieltage in der Landesliga Nordost.LANDESLIGA NORDOST1. Spieltag: Donnerstag, 12. Juli, 18.30 Uhr: SV Memmelsdorf - FC Eintracht Bamberg; Freitag, 13. Juli, 19 Uhr: SC Feucht - TSV Sonnefeld; Samstag, 14. Juli, 15 Uhr: SpVgg Selbitz - FC Lichtenfels, SV Friesen TSV Neudrossenfeld , FC Coburg - FCV Röslau, TSV Kornburg SG Quelle Fürth ; Sonntag, 15. Juli, 15 Uhr: FC Herzogenaurach - SV Mitterteich, TSV Buch - SC Schwabach, Baiersdorfer SV - SC Großschwarzenlohe2. Spieltag: Mittwoch, 18. Juli, 18.30 Uhr: FC Vorwärts Röslau - SpVgg Selbitz, FC Lichtenfels - Baiersdorfer SV, SC Großschwarzenlohe - SV Memmelsdorf, FC Eintracht Bamberg - TSV Buch, SC 04 Schwabach - FC Herzogenaurach, SV Mitterteich - SV Friesen, TSV Neudrossenfeld - TSV Kornburg, SG Quelle Fürth - SC Feucht, TSV Sonnefeld - FC Coburg