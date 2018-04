FC Lichtenfels kann den nächsten Big Point landen

Der FC Lichtenfels (7.) ist in der Fußball-Landesliga Nordost auf dem besten Weg, deutlich vor dem Saisonende den anvisierten direkten Ligaverbleib perfekt zu machen. Dabei dürfte das für den heutigen Mittwoch (18 Uhr) angesetzte Nachholspiel gegen den SV Memmelsdorf (8.) eine weitere wegweisende Partie dahin sein.

Mit einem Heimsieg könnte die Mannschaft des Trainergespanns Alexander Grau/ Christian Goller (7./36 Punkte) den Tabellennachbarn aus Memmelsdorf (8./35) auf vier Punkte distanzieren und sich wohl auch schon vorentscheidend von den Abstiegsrelegationsplätzen entfernen.



Grau: Hochzufrieden mit dem Punkt gegen Feucht

Ein Grund für die doch recht komfortable Lichtenfelser Ausgangssituation vor den letzten acht Saisonspielen ist auch der unerwartete Punktgewinn beim 2:2 gegen das Spitzenteam vom SC Feucht (4.). "Wir sind wirklich hochzufrieden mit diesem Punkt", äußerte sich FCL-Trainer Alexander Grau zum vergangenen Heimspiel. "Ich wüsste nicht, dass in dieser Saison schon eine bessere Mannschaft als Feucht in Lichtenfels angetreten ist. Feucht war wirklich in allen Belangen sehr gut."



Ziel: nicht nur um Klassenerhalt kämpfen

Nachdem der FC Lichtenfels in seiner zweiten Landesliga-Saison auf dem Weg ist, sich weiter im gesicherten Mittelfeld der Liga zu etablieren, stellt sich die Frage, was im Vergleich zu den Spitzenmannschaften noch fehlt, und ob die Korbstädter bald höhere Ziele anstreben. "Natürlich wollen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und uns nicht immer nur mit dem Klassenerhalt zufrieden geben", erwidert Grau, erinnert aber auch: "Viele Spieler spielen erst ihre zweite Saison auf diesem Niveau und deswegen ist mit einem sicheren Mittelfeldplatz schon viel erreicht."

Zwar nicht die Tabellenspitze, aber einen Platz im gesicherten Mittelfeld könnte der FCL nun im Nachholspiel am Mittwochabend (18 Uhr) vor heimischer Kulisse untermauern.



Beim SVM läuft's nicht mehr

Gegen den Tabellennachbarn SV Memmelsdorf wäre ein Heimdreier definitiv ein Big Point, schließlich würden die Lichtenfelser somit vier Zähler vor dem SVM liegen. Die Korbstädter erwarten einen Gegner, der noch vor der Winterpause einen regelrechten Lauf hatte. Weswegen selbst Grau vor dem eigentlich am 11. November geplanten Spiel ins Schwärmen kam: "Ich muss schon sagen, dass ich ein Fan des Memmelsdorfer Fußballs bin. Die haben eine genaue Vorstellung und ziehen die konsequent durch."



Nur ein Memmelsdorfer Sieg in diesem Kalenderjahr

Seit Wiederbeginn der Saison läuft es allerdings alles andere als rund bei den Memmelsdorfern. Nur ein Sieg (3:0 über Schlusslicht SpVgg Erlangen) steht seither zu Buche. So rutschte der SVM mittlerweile auch in der Tabelle deutlich ab. "Ob das jetzt ein Vorteil für uns ist, sei mal dahingestellt", warnt Grau. "Ich weiß nur, dass wir uns immer sehr gut gegen Memmelsdorf verkauft haben und uns dafür aber endlich mal belohnen müssen."



SVM mit bayernligaerfahrenen Stürmer

Einen Grund, die Gäste zu unterschätzen, gibt es nicht. So hat der SVM zum Beispiel mit Stürmer Dominik Schütz einen bayernligaerfahrenen Stürmer in seinen Reihen, der bei der DJK Bamberg schon seine Abschlussqualitäten unter Beweis stellte. Außerdem wird die Aufgabe auch personell erschwert. Mit Niklas Lulei (Studium) und Martin Hellmuth, der sich im Training verletzte, fallen zwei weitere Lichtenfelser Leistungsträger aus.

FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Schardt, Mahr, Zollnhofer, Dietz, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, Mohr, Wige, Scholz, Bornschlegel, Hatzold