FC Lichtenfels hat beim Spitzenreiter nichts zu verlieren

Eine der schwersten Aufgaben in der Landesliga Nordost wartet am Samstag auf den FC Lichtenfels. Er tritt ab 14 Uhr bei Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg an - und dort wird es ein hartes Unterfangen, die Serie von fünf Spielen ohne Sieg (drei Unentschieden, zwei Niederlagen) zu beenden. Doch es gibt Hoffnung: Die Lichtenfelser punkteten in diesem Kalenderjahr schon gegen zwei andere Topmannschaften.

Gegen den TSV Neudrossenfeld (2.) und den SC Schwabach (4.) spielte der FCL 1:1-Unentschieden. Überhaupt scheint dieses Ergebnis nach der Winterpause das bevorzugte der Lichtenfelser zu sein. Denn auch die Partie beim SV Friesen am Mittwoch endete mit 1:1. So verfehlte der FCL das ausgegebene Ziel, die 40-Punkte-Marke zu knacken.

Trainer blickt zurück

Dennoch blickt der Lichtenfelser Trainer Christian Goller zufrieden zurück: "Das war ein gerechtes Ergebnis. Friesen ist zwar früh in Führung gegangen, aber wir konnten noch in der ersten Halbzeit ausgleichen. Nach der Pause waren wir ein wenig besser, aber uns fehlt momentan nach vorne ein wenig die letzte Power, um uns da durchzusetzen." Dabei sei es wichtig gewesen, dem kämpferischen Spiel der Friesener Paroli zu bieten. Mit deren harter Spielweise war Goller stellenweise nicht einverstanden: "Die Härte war teilweise an der Grenze. Da waren ein paar Grätschen von hinten dabei, ohne zu versuchen, an den Ball zu kommen." Das Resultat: Lukas Dietz verletzte sich und droht am Samstag auszufallen.

Topleistung muss her

Doch nun wartet mit der Eintracht ein anderes Kaliber. Goller weiß, das einiges zusammenkommen muss, um in Bamberg zu punkten: "Um gegen solch eine Mannschaft zu bestehen, muss man erst mal an die eigene Topleistung herankommen und fehlerfrei spielen, vor allem in der Defensive." Gerade im Sturm sind die Bamberger sehr stark besetzt und stellen mit 73 Treffern in 27 Spielen die stärkste Offensive der Liga. Doch in der Abwehr ist der Spitzenreiter verwundbar, das zeigte zuletzt die Partie beim SC Großschwarzenlohe. Beim 6:3-Sieg kassierte die Eintracht in einem wilden Spiel drei Gegentore, davon zwei nach Freistoß und eines per Elfmeter. Einen Fokus auf Standardsituationen legen die Lichtenfelser dennoch nicht.

"Man muss überhaupt erst einmal in die Lage kommen, dass man 20 Meter vor dem gegnerischen Tor gefoult wird und so in eine aussichtsreiche Freistoß-Position kommt", sagt Goller. Der Respekt vor Eintracht Bamberg ist also groß aufseiten der Lichtenfelser. Auch die positive Entwicklung in den vergangenen Jahren hebt der FCL-Trainer hervor.

Viel Lob für den Gegner

Vor zwei Jahren standen sich beide Mannschaften schon einmal in der Landesliga gegenüber, damals stieg Bamberg ab. "Ein paar Spieler von damals sind heute noch dabei, aber die verfügen nun über zwei Jahre mehr Erfahrung", sagt Goller. Dem Eintracht-Trainer Michael Hutzler und seinem Co Tobias Ulbricht attestiert er, gute Arbeit zu leisten. "Mir gefällt, wie die Bamberger ihre Sache als Aufsteiger machen, auch mit vielen jungen und hungrigen Spielern", lobt Goller.

Zu bestaunen war diese Entwicklung bereits im Hinspiel, das Bamberg vor 600 Zuschauern mit 3:0 für sich entschied. Ein Beleg dafür, wie gut in der Zwischenzeit in Bamberg gearbeitet wurde.