FC Lichtenfels hält nur eine Halbzeit lang mit

Mit einer verdienten 0:3-Niederlage bei Tabellenführer Vatan Spor Aschaffenburg startete der FC Lichtenfels in die Restrückrunde der Landesliga Nordwest.

Landesliga Nordwest

Vatan Spor Aschaffenburg - FC Lichtenfels 3:0 (1:0)

Die Gäste standen in der Defensive gut und stellten den Tabellenführer vor Probleme. FCL-Torwart Michel musste nach neun Minuten einen Schuss von Aydin parieren, doch wenig später war der Gast der Führung nahe. Lichtenfels (16./17.) hatte drei Chancen durch Standards. Einen Freistoß aus 23 Metern lenkte Aschaffenburgs Torwart Bergmann zur Ecke. Auch den darauffolgende Eckball entschärfte Bergmann und bei der folgende Ecke klärte die Aschaffenburger Defensive in höchster Not.

Nach einem Rückpass von Alexander lenkte Michel einen Schuss von Sprung in der 19. Minute zur Ecke, bei der erneut Sprung mit einem Kopfball nur den Pfosten traf. In der 37. Minute klärte Torwart Bergmann nach einem Pass in die Tiefe vor dem einschussbereiten Gästestürmer Lukas Schamel. Bis zu diesem Zeitpunkt hielt Lichtenfels gut mit, verteidigte kompakt und versuchte mit schnellem Umschaltspiel zu Chancen zu kommen. Dann gingen die Hausherren in Führung. Aus zentraler Position passte Marcus Alexander in die Tiefe zu dem 20 Meter vor dem Tor freistehenden Aydin, der mit guter Ballmitnahme aus zehn Meter mit dem linken Fuß die 1:0-Pausenführung erzielte.

Nach der Pause aktiver

Nach dem Seitenwechsel war Lichtenfels zunächst die aktivere Mannschaft - ohne sich nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Doch ab der 55. Minute drehten die Aschaffenburger auf. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Vatan Spor schnell um, der eingewechselte Noyan wurde auf der linken Seite angespielt und bediente mit seiner Hereingabe Sprung, der in der 63. Minute fünf Meter vor dem Tor zum 2:0 einschob.

Vatan Spor hatte das Spiel im Griff und erspielte sich mit schnellem Kurzpassspiel und Pässen in die Tiefe eine Vielzahl von Torchancen. Vom FCL kam nicht mehr viel. Serkan Pancar klärte in der 83. Minute nach einer Hereingabe vor dem einschussbereiten Schunke - es war die einzig nennenswerte Situation der Gäste in der zweiten Halbzeit. Für den Schlusspunkt sorgte Novan, der nach einem Pass von Sprung aus halbrechter Position das 3:0 erzielte.

Der Lichtenfelser Trainer Oliver Müller war nach dem Spiel enttäuscht: "Es war eine verdiente Niederlage. In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten, doch in der zweiten Halbzeit war Aschaffenburg die bessere Mannschaft und der verdiente Sieger".

Die Statistik:

Vatan Spor Aschaffenburg: Bergmann - Tyrokomos (73. Faidi), Marchese, Kaplan, Pancar, Yahia, Sandikci, Bilac (55. Ege Noyan), Alexander (76. Kayakiran), Sprung, Aydin

FC Lichtenfels: Michel - Dietz, Schardt, Wige, Graf, Mahr, Funk (77. Wagner), Schaller (64. Schunke), Marius Jankowiak, Zollnhofer, Schamel (74. Beloch)

Schiedsrichter: Hemrich (TSV Urspringen)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Aydin (39.), 2:0 Sprung (63.), 3:0 Noyan (90. +1.).