FC Lichtenfels gegen SC Schwabach vor hoher Hürde

Für den FC Lichtenfels (8.) läuft es in der Landesliga Nordost im Jahr 2019 nicht rund. Jüngstes Beispiel ist die 0:1-Niederlage beim FC Mitterteich am vergangenen Samstag.

Damit hat die Mannschaft des Trainer-Duos Alexander Grau und Christian Goller nur einen Punkt aus drei Spielen nach der Winterpause gesammelt. Den nächsten Anlauf auf drei Zähler unternehmen die Lichtenfelser am Samstag (16 Uhr), wenn der viertplatzierte SC Schwabach im Karl-Fleschutz-Stadion zu Gast ist.

Den FCL erwartet mit den offensivstarken Schwabachern, die mit 70 Treffern den erfolgreichsten Angriff der Liga stellen, eine andere Partie als vor Wochenfrist in Mitterteich.

FCL nutzt Überlegenheit nicht

Dort hatten die Lichtenfelser mehr vom Spiel und zeigten eine ansprechende Leistung. Die Überlegenheit münzten sie allerdings nicht in einen Sieg um. Trainer Christian Goller war dennoch stolz auf seine Mannschaft: "Das war ein sehr ordentliches Spiel. Ich kann dem Team da keinen Vorwurf machen. Wir waren in vielen Belangen überlegen. Aber wir haben einen individuellen Fehler begangen - und der wurde bestraft."

Lichtenfels ist jedoch nicht die einzige Mannschaft, der es gegen Mitterteich so erging. Die defensive Ausrichtung der Oberpfälzer stellt viele Teams in der Liga vor Probleme, sagt Goller: "Gegen eine Mannschaft, die so viel Defensiv-Arbeit macht, ist es klar, dass wir nicht viele hochkarätige Chancen bekommen. Die wenigen Gelegenheiten, die sich ergeben haben, haben wir nicht genutzt."

Langsam ist aber für die Lichtenfelser ein Dreier Pflicht, um in der Tabelle nicht nach hinten durchgereicht zu werden. Gute Leistungen setzten sie bisher nicht in entsprechende Resultate um. Zwar liegt der FCL mit 36 Punkten noch auf Rang 8, doch der SV Friesen ist als Zwölfter lediglich fünf Zähler entfernt.

Goller bleibt trotzdem ruhig: "Wichtig ist, dass die Leistung stimmt. Und wenn die passt, dann kommen die Ergebnisse irgendwann automatisch."

Schwabach kommt mit Ex-Profis

Ob sich die gewünschten Resultate gegen den SC Schwabach einstellen? Mit dem ehemaligen Zweitliga-Profi Michael Görlitz (FSV Frankfurt, FC. St. Pauli und Arminia Bielefeld) haben die Schwabacher im Winter personell nachgelegt. Dominik Rohracker ist ein weiterer Ex-Profi in Reihen des SC. Zudem stellen die Mittelfranken mit Daniel Orel (18 Treffer) und Michael Weiß (17) eines der torgefährlichsten Sturm-Duos der Liga. Goller und seine Mannschaft sind gewarnt. "Das ist ein Gegner, der unbedingt gewinnen will und muss", weiß der FCL-Trainer.

Die Schwabacher sind noch im Rennen um den Aufstieg. Die Mittelfranken liegen derzeit auf Platz 4 in der Tabelle. Obwohl sie schon ein Spiel mehr als Tabellenführer FC Eintracht Bamberg bestritten haben, liegen sie schon fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. "Sie stehen unter enormen Druck und dürfen sich nicht mehr viel erlauben. Sie haben viel zu verlieren, wir wenig bis gar nichts", sieht Goller den psychologischen Vorteil auf Lichtenfelser Seite.

Aber generell hat der 36-Jährige erkannt, dass es dem Rest der Liga in dieser Phase der Saison leichter fällt, den Spitzenteams Punkte zu abzunehmen: "Sie sind im Moment durch die Bank verwundbarer, weil jetzt der Kopf eine Rolle spielt." Der Kampf um die ersten beiden Plätze spitzt sich zu. Deshalb wittern die Lichtenfelser gegen Schwabach ihre Chance. Schon den zweitplatzierten Neudrossenfeldern trotzten sie vor zwei Wochen ein 1:1-Unentschieden ab.

FC Lichtenfels: Kraus, Köster - L. Dietz, Hellmuth, Scholz, Mohr, Geldner, L. Jankowiak, Wagner, Wige, Graf, Zollnhofer, Goller, Schaller, Pfadenhauer, Schardt, Ljevsic