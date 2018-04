FC Lichtenfels gegen SC Feucht: Spannung bis zum Schlusspfiff

Selten in den vergangenen Jahren hat eine Mannschaft im Karl-Fleschutz-Stadion des Landesligisten FC Lichtenfels so überzeugt wie der SC Feucht. Das Spiel der Gäste hatte alles, was sich ein Fußballfan wünscht: präzise Technik, klasse Spielverlagerungen, Direktspiel und starke Zweikampfführung. Feucht ließ Ball und Gegner laufen und holte doch nur einen Zähler, da der FC Lichtenfels leidenschaftlich kämpfte und in einigen Situationen auch das Glück auf seiner Seite hatte. Zudem wurde die Grau/Goller-Elf über die komplette Spielzeit lautstark vom Fanclub der "HPZ-Böschla" und der schwarzen Wand der "Ein-mal-im-Jahr-Ultras" des in Lichtenfels stattfindenden Ragnarök-Metal-Festivals unterstützt.



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels -

SC Feucht 2:2 (1:1)

Feucht hatte von Beginn an mehr Spielanteile, doch die Heimelf erspielte sich zunächst die gefährlicheren Aktionen, hauptsächlich über die von Daniel Oppel beackerte rechte Seite. Seine Eingaben fanden aber meist keinen Abnehmer. In der 12. Minute zog Mahr aus 18 Metern ab, doch Gästetorwart Sponsel tauchte gekonnt nach unten und parierte. Wenig später war Sponsel aber machtlos, als Zollnhofer einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer hinweg in den linken oberen Torwinkel zirkelte. Dieser ansehnliche Treffer war der Startschuss für ein wahres Offensivfeuerwerk der Gäste. Vor allem König, Wessner und Christ nahmen unablässig das FCL-Gehäuse ins Visier, doch immer wieder verhinderte ein Abwehrbein, die Latte, mangelnde Genauigkeit oder der stark aufgelegte Tormann Schulz den Ausgleichstreffer - bis SC-Spieler Christ bei einem Freistoß in der eigenen Hälfte schnell schaltete und sah, das Schulz etwas zu weit vor seinem Kasten stand. Christ schoss das Spielgerät über den halben Platz und über den Lichtenfelser Torhüter hinweg genau in den linken oberen Knick - ein sensationelles Tor.



Die zweite Hälfte verlief zunächst ähnlich wie die erste. Feucht hatte mehr Ballbesitz und nutzte im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten gleich die erste Torchance zur 2:1-Führung. Die Lichtenfelser verloren in der Vorwärtsbewegung den Ball, dieser wurde sofort lang in den Strafraum gespielt und König verwandelte volley Schulz vorbei. Doch nur vier Minuten später schlug der FCL eiskalt zurück: Dietz bediente Oppel am rechten Flügel, der setzte sich durch, passte den Ball von der Außenlinie nach innen, wo Knipser Pfadenhauer zur Stelle war und das Leder aus der Nahdistanz zum vielumjubelten Ausgleich unter die Latte drosch.



Der Gast aus dem Nürnberger Land ließ sich aber nicht beirren und spielte weiter voll auf Sieg. Ein Kopfball und eine Volleyabnahme von Lincke gerieten zu hoch. Die Heimelf schmiss sich in jede Angriffswelle und schien ob der vielen Laufwege an die Grenzen ihrer Kräfte zu kommen. Doch sie hielt durch und befreite sich ab und zu sogar aus der Umklammerung. So kam etwa Lulei frei durch, legte sich jedoch bei der letzten Ballmitnahme das Leder etwas zu weit vor. Das Spiel blieb hochspannend bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit: Lulei wurde auf rechts geschickt, passte sofort scharf nach innen, doch Oppel setzte den Ball freistehend aus der Nahdistanz knapp übers Tor. Direkt danach kam der Schlusspfiff. limm



FC Lichtenfels: Schulz - Mohr (76. Graf), Schardt, Hellmuth (68. Wiege), Mahr, Scholz, Zollnhofer, Dietz, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer (58. Lulei).



SC Feucht: Spnsel - Lincke, Uwadia, Diesner, Christ, Spielbühler (70. Ivic), Eckert, Mandelkow, König, Pasko (83. Fatalili), Wessner (73. Gkenios).



Schiedsrichter: Björn Söllner (TSV Schonungen). - Zuschauer: 300. - Tore: 1:0 Zollnhofer (15.), 1:1 Christ (29.), 1:2 König (52.), 2:2 Pfadenhauer (56.).