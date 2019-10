FC Hochstadt will seine Negativserie stoppen

Derweil kommt es in der Kreisklasse 2 zum Lokalderby zwischen Fortuna Roth und der SpVgg Isling.

Kreisklasse 1 Coburg

SG Schwürbitz/M'zeuln -

SG Sonnefeld/Schneck.

Im Aufeinandertreffen der beiden Spielgemeinschaften gibt es mit dem Heimteam einen klaren Favoriten. Seit fünf Spielen sind die Schwürbitzer ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis), wobei den Spitzenteams Meilschnitz (2:2) und Oberlauter (3:3) ein Punkte abgerungen wurde. Sonnefeld holte hingegen nur einen Sieg aus acht Partien.

FC Michelau - TSV Meeder II Es ist wie verhext beim FC Michelau (15.). In Haarbrücken (4:4) mündete ein erneut leidenschaftlicher Auftritt wieder nicht in einem Sieg. Der Knoten soll nach fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen gegen den TSV Meeder II (10.) nun platzen. FCM-Coach Florian Engelmann: "Nach dem positiven Erlebnis am Sonntag überwiegt die Freude bei uns. Wir sind hochmotiviert, das Spiel zu Hause zu gewinnen."

Kreisklasse 2 Lichtenfels

TSV Küps -

FC Altenkunst./Woffend.

Spielertrainer Patrick Schneider vom TSV Küps (7.) bezeichnete den FC Altenkunstadt/Woffendorf (2.) vor Kurzem als einen seiner Aufstiegsfavoriten. Dass dieser seinem Ruf gerecht werden kann, muss er nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Isling erst mal unter Beweis stellen.

FC Baiersdorf -

Schwabthaler SV

Bei Spielen des FC Baiersdorf (11.) ist immer etwas geboten. In den letzten neun Partien mit FCB-Beteiligung fielen stets mindestens drei Tore - zuletzt aber auf der Gegnerseite (0:3 in Neuses, 0:3 gegen Kronach). Am Donnerstag stellt sich der Schwabthaler SV (6 Siege hintereinander) vor, dessen dritter Platz längst keine Momentaufnahme mehr ist, sondern von hervorragender Arbeit zeugt.

SG Roth-Main -

FC Hochstadt

Zwei Pleiten der SG Roth-Main (9.) lassen den FC Hochstadt, der als Tabellen-14. dringend Punkte braucht, auf einen Auswärtserfolg hoffen. Allerdings war Roth-Main gegen die ambitionierten Teams aus Neuses (1:3) und Schwabthal (0:3) unterlegen. Der FCH holte dagegen nur drei Punkte aus den letzten sieben Begegnungen.

SSV Ober-/U'langenstadt -

SpVgg Obersdorf

Das klare 6:2 gegen Weißenbrunn sollte der stark abstiegsbedrohten SpVgg Obersdorf (13.) Aufwind für das schwierige Spiel beim Überraschungs-Vierten SSV Ober-/Unterlangenstadt geben. Der Aufsteiger meisterte seine letzten drei Heimpartien allesamt souverän.

VfR Johannisthal -

SV Bor. Siedl. Lichtenfels

Die Siedler (10.) kommen nicht richtig in die Gänge. Dass die Wende gerade beim Klassenprimus VfR Johannisthal realisiert wird, ist unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Die Siedler müssen aufpassen, bei schon 52 VfR-Toren nicht komplett unter die Räder zu kommen.

FC Fortuna Roth -SpVgg Isling Die Ausgangslage vor dem Derby zwischen Fortuna Roth (12.) und der SpVgg Isling (6.) ist klar: Die Gastgeber brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf, zeigten sich in den vergangenen Wochen etwas stabiler (1 Sieg, 2 Remis). Isling, das spätestens nach dem 2:1 gegen Altenkunstadt favorisiert ist, könnte mit einem Dreier zu den vorderen Plätzen aufschließen.

Kreisklasse 3 Itzgrund

DJK/FC Seßlach -

TSV Gleußen

Nur ein Punkt aus drei Begegnungen haben die DJK/FC Seßlach etwas aus der Bahn kommen lassen. Platz 9 ist aber immer noch akzeptabel. Nachlegen will die Heimelf gegen den Tabellennachbarn TSV Gleußen (10.), der angesichts des Saisonverlaufs auf ähnlichem Niveau anzusiedeln ist.

SV Tambach -

SpVgg Dietersdorf

Durch einen Sieg beim SV Tambach (4.) würde die SpVgg Dietersdorf (6.) wieder im Aufstiegsrennen mitmischen. Beiden Mannschaften sind zuletzt etwas außer Tritt geraten, so dass sich eine packende Partie entwickeln dürfte.

SG Eyrichshof/Ebern II -

TSV Staffelstein II

Jetzt gilt es für den TSV Staffelstein II! Der Vorletzte ist am Donnerstag gegen die Spielgemeinschaft Eyrichshof/Ebern II zum Siegen verdammt. Da der Letzte aber "auf der Hut" mit 2:0 einen Überraschungserfolg verbuchte, wird es für Staffelstein eine erneut hohe Hürde.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

TSV Staffelbach

Um erneut wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, peilt der TSV Ebensfeld II (14.) den zweiten Heimsieg in Serie an. Zu Gast ist mit dem TSV Staffelbach aber nicht nur der Tabellenvierte, sondern auch eine auswärtsstarke Mannschaft (4 Siege, 1 Niederlage).

FC Viereth - VfL Mürsbach Den guten Start in die Saison konnte der FC Viereth (6.) in den vergangenen Wochen nicht bestätigen. Vier Niederlagen (ein Remis) aus den letzten fünf Partien lassen Unsicherheit erkennen, die der VfL Mürsbach (11.) richtig zu nutzen wissen sollte.aoe