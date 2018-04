FC Burgkunstadt unterliegt im Spitzenspiel

Der Dritte der Kronacher Kreisliga, der FC Burgkunstadt, unterlag dem oberen Tabellennachbarn und Rivalen um den Aufstiegsrelegationsplatz, TSV Marktzeuln, mit 0:1. Der TSV Staffelstein holte in der Kreisliga Coburg beim SpVg Ahorn einen 0:4-Rückstand auf.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Heilgersdorf -

DJK Lichtenfels 1:1

Die DJK bestimmte die ersten 45 Minuten. Der gut aufgelegte Heimtorwart Baum verhinderte aber die Führung. Im zweiten Abschnitt ließ die DJK deutlich nach und wurde prompt bestraft: Weiß erzielte nach Vorlage vom eingewechselten Korn per Kopf die SV-Führung. Nun kam der in der ersten Hälfte unauffällige Gastgeber vermehrt zu Chancen, schaffte es aber nicht, die Führung auszubauen. Bei einem der wenigen Gegenstöße gelang den Gästen der Ausgleich durch Kotschenreuther. wh

Tore: 1:0 Weiß (50.), 1:1 Kotschenreuther (68.). - Gelb-Rote Karte: Hurec (Lichtenfels, 87.).



SpVg Ahorn -

TSV Staffelstein 5:5

Ahorn begann mit aggressivem Angriffsfußball, wofür die Heimelf bereits in der ersten Minute mit der Führung belohnt wurde. Bis zur Pause lief das SpVg-Konzept bestens, und Ahorn erhöhte auf 3:0, während die langen Bälle der Gäste sichere Beute der Heimabwehr wurden. Wie verwandelt kam der TSV nach dem Wechsel aus der Kabine, machte Druck, doch ein schneller Ahorner Konter brachte den TSV mit 0:4 in Rückstand.



Doch Staffelstein gab nicht auf und startete eine filmreife Aufholjagd: Innerhalb von acht Minuten kamen die Gäste auf 3:4 heran. Bei einem Konter holte Ahorn einen Elfmeter heraus und erhöhten ihren Vorsprung auf 5:3. Erneut gaben die Staffelsteiner nicht auf, kämpften bis zum Schluss - und tatsächlich gelang in der 89. Minute noch der Ausgleich. red



Tore: 1:0 Heinze (1.), 2:0 Domscheit (20.), 3:0 Heinze (42.), 4:0 Hartan (49.), 4:1 Ritzel (67.), 4:2 Ritzel (70.), 4:3 Fischer (75.), 5:3 Nausch (84./FE), 5:4 Fischer (86.), 5:5 (Eigentor, 89.).



VfB Einberg -

DJK Lichtenfels 2:0

Tore: 1:0, 2:0 Skiba (13., 19.).



Kreisliga Kronach

TSV Marktzeuln -

FC Mitwitz II 1:1

Der ersatzgeschwächte Tabellenzweite TSV kam gegen den abstiegsbedrohten FC Mitwitz II nicht über ein Remis hinaus. Göhls Volleyschuss traf zum 1:0. Im Anschluss lockerte Mitwitz seine Defensivtaktik und wurde im Sturm gefährlicher. Mitte der zweiten Hälfte heizte sich die Stimmung auf und Kritik an Schiedsrichter Jahn wurde laut. So beklagte sich TSV-Torhüter Grebner: "Uns wurden zwei Elfmeter nicht gegeben. Nach solchen Entscheidungen vergeht einem die Lust am Fußballspielen." Aus dem zerfahrenen Spiel heraus gelang Föhrweiser überraschend der Ausgleich. In der chaotischen Schlussphase hatten beide Teams den Siegtreffer auf den Füßen, scheiterten aber. dk

Tore: 1:0 Göhl (35.), 1:1 Föhrweiser (74.).



TSV Weißenbrunn -

FC Marktgraitz 0:2

Während Tauber nach wenigen Minuten aus kurzer Distanz drüber setzte, nutzten die Gäste ihre erste Chance zum Führungstreffer durch Koy. Dann spielte sich die Partie vor allem im Mittelfeld ab. In Hälfte 2 hielt der FC dem wachsenden Druck gut stand und verlegte sich aufs Kontern - mit Erfolg: Bülling erhöhte zum 2:0. ps

Tore: 0:1 Koy (11.), 0:2 Bülling (60.).



SG Roth-Main -

FC Burgkunstadt 2:4

Schlusslicht Roth-Main hielt in der ersten Hälfte gut gegen den Dritten mit. Ein direkter Freistoß von Weickert brachte die Heimelf in Führung, die der gut aufgelegte SG-Tormann Kleuderlein trotz steigenden Drucks lange aufrecht erhielt. Bornschlegel baute die SG-Führung mit einem satten Schuss aus 30 Metern aus. Der Gast steckte nicht auf und spielte weiter nach vorne. Kurz vor der Pause verkürzte Portner auf 2:1. Nach dem Wechsel hielt die SG dem wachsenden Druck nicht mehr stand, und Gahn netzte eiskalt ins lange Eck ein. Geldner legte anschließend quer auf Hiller, der die Führung zugunsten des FC drehte. Wenig später passte Hiller flach auf Portner, der auf 4:2 erhöhte. mf

Tore: 1:0 Weickert (8.), 2:0 Bornschlegel (37.), 2:1 Portner (42.), 2:2 Gahn (56.), 2:3 Hiller (71.), 2:4 Portner (77.).



SV W.-/Neuengrün -

SCW Obermain 3:1

Nach wenigen Minuten sah Ziegler wegen einer Notbremse die Rote Karte. Den Strafstoß verwandelte Horn. Bei einem Konter erhöhte Baderschneider auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff startete Baderschneider einen Sololauf, spielte den Ball zu Schmidt, und der traf. Danach war der SV passiv und gab dem SCWO neue Hoffnung, als Rehe den Ball nach einer Flanke zum Anschluss ins Tor köpfte. In der 84. Minute bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Hader aber parierte.

Tore: 1:0 Horn (14.), 2:0 Baderschneider (35.), 3:9 Schmidt (51.), 3:1 Rehe (67.). - Rote Karte: Ziegler (Obermain, 13.). blu



FC Marktgraitz -

TSV Ludwigsstadt 1:0

Die erste Chance hatte Wäcker nach einer Flanke von Fischbach, vergab aber frei vorm FC-Tor. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FC das Geschehen. Nach einem Eckball von Bülling, stand Fojer an der Strafraumgrenze goldrichtig und erzielte mit einem strammen Schuss in den Winkel das spielentscheidende 1:0. uh

Tor: Fojer (57.)



FC Mitwitz II -

SCW Obermain 4:1

Einen langen Ball über die Gästeabwehr leitete Fischer zu Föhrweiser, der seine Farben in Front brachte. Der Jubel war noch nicht verstummt, als Will aus Nahdistanz der Ausgleich gelang. Einen gut platzierten Eckball von Plewa verwandelte Föhrweiser zur Pausenführung. Bei seinem Spurt von der Mittellinie aus war Fröba schneller als drei Gegner und erhöhte er auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Fischer mit einem verwandelten Foulelfmeter.

Tore: 1:0 L. Föhrweiser (16.), 1:1 Will (16.), 2:1 M. Föhrweiser (36.), 3:1 Fröba (78.), 4:1 D. Fischer (90.). wei



TSV Weißenbrunn -

Jura Arnstein 1:1

Nach vier Minuten lenkte TSV-Torhüter Weise einen Freistoß mit einer Glanzparade noch an die Latte, doch Amon verwerteten den Abpraller zur Gästeführung. Danach kam der TSV etwas besser ins Spiel , die Gäste blieben aber über Konter gefährlich. Kuka gelang in der 35. Minute der Ausgleich. In Hälfte 2 ging das Spiel hin und her und beide Mannschaften hatten Chancen, trafen aber nicht. scho

Tore: 0:1 Amon (4.), 1:1 Kuka (35.).



FC Burgkunstadt -

TSV Marktzeuln 0:1

In der Anfangsphase zeigten die Hausherren gute Ballaktionen, Torchancen blieben aber aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Dann wurde der TSV stärker und kam durch einen gut getretenen Eckball zum Siegtreffer. mst

Tor: 0:1 Rauch (79.)



SG Roth-Main -

FC Kronach 0:2

Tore: 0:1 Partheymüller (13.), 0:2 Kraus (75.).