FC Burgkunstadt kämpft um Titel im Teilkreis Kronach

Schafft der SV Friesen in diesem Jahr das Triple? In den vergangenen beiden Jahren holte der Landesligist jeweils den Kronacher Hallenmeistertitel. Am morgigen Sonntag kann der SVF diesen in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum zum zweiten Mal verteidigen. Gleichzeitig werden die fünf Qualifikanten für die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Spielkreis 2 am Sonntag, 5. Januar, in Kronach gesucht.

Ab 13 Uhr spielen zehn Mannschaften zunächst in zwei Fünfergruppen. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale (17.45 Uhr). Die beiden Gruppendritten stehen sich im Spiel um Platz 5 gegenüber. Das Finale ist für 18.45 Uhr angesetzt. Die besten fünf Mannschaften des Turniers nehmen an der Endrunde teil.

Burgkkunstadter nehmen Spiele ernst

Neun Teams kommen aus dem Landkreis Kronach, mit dem FC Burgkunstadt auch eine Mannschaft aus dem Kreis Lichtenfels. Der Kreisligist nimmt die Futsal-Hallenrunde ernst. In der Vor- und in der Zwischenrunde belegte das Team von Trainer Michael Backert jeweils Platz 1 in seiner Gruppe. "Einfach nur so mitspielen, dass ich halt dabei bin - dafür ist mir meine Zeit zu schade. Das habe ich meinen Jungs auch ganz deutlich gesagt und sie haben das auch bisher wirklich toll umsetzen können. Man sieht, dass sie ihren Spaß haben, in der Halle zu kicken, was die bisherigen Turniere gezeigt haben", sagte Backert bei unserem Partnerportal anpfiff.info. "Wir haben jetzt ein gewisses Selbstvertrauen, das wir nun gegen die besten Hallenmannschaften im Kreis Kronach auch zeigen wollen. Schauen wir mal, was bei der Endrunde so passiert. Möge sich die beste Mannschaft den Titel holen. Am Wichtigsten ist mir, dass alle die Spiele verletzungsfrei überstehen", fügte der Burgkunstadter Trainer hinzu.

Der Zeitplan

Gruppe 1 SV Neuses - TSV Neukenroth (13 Uhr), ASV Kleintettau - SV Friesen (13.14 Uhr), FC Burgkunstadt - SV Neuses (13.56 Uhr), TSV Neukenroth - ASV Kleintettau (14.10 Uhr), SV Friesen - FC Burgkunstadt (14.52 Uhr), SV Neuses - ASV Kleintettau (15.06 Uhr), FC Burgkunstadt - TSV Neukenroth (15.48 Uhr), SV Friesen - SV Neuses (16.02 Uhr), ASV Kleintettau - FC Burgkunstadt (16.44 Uhr), TSV Neukenroth - SV Friesen (16.58 Uhr). Gruppe 2 FC Stockheim - FC Mitwitz (13.28 Uhr), SV Wolfers-/Neuengrün - VfR Johannisthal (13.42 Uhr), DJK-SV Neufang - FC Stockheim (14.24 Uhr), FC Mitwitz - SV Wolfers-/Neuengrün (14.38 Uhr), VfR Johannisthal - DJK-SV Neufang (15.20 Uhr), FC Stockheim - SV Wolfers-/Neuengrün (15.34 Uhr), DJK-SV Neufang - FC Mitwitz (16.16 Uhr), VfR Johannisthal - FC Stockheim (16.30 Uhr), SV Wolfers-/Neuengrün - DJK-SV Neufang (17.12 Uhr), FC Mitwitz - VfR Johannisthal (17.26 Uhr).

Halbfinale ab 17.45 Uhr Spiel um Platz 5 ab 18.15 Uhr

Spiel um Platz 3 ab 18.30 Uhr

Finale ab 18.45 Uhr