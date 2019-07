FC Altenkunstadt/Woffendorf verliert deutlich

Am Mittwochabend setzte es gegen den Kreisligisten Meeder vor 100 Zuschauern eine 1:4-Heimniederlage. FC A'kunstadt/Woffendorf -

TSV Meeder 1:4

Die Gäste gingen vom Anstoß weg durch Chrisitan Dreßel in Führung. In der 8. Minute ackerte sich Tobias Natterer durch die TSV-Abwehr und glich zum 1:1 aus. Nach Chancen auf beiden Seiten brachte Lukas Dreßel die Gäste kurz vor der Pause erneut in Front. In Durchgang 2 besaß Meeder ein spielerisches Übergewicht. Die Vorentscheidung für die Mannschaft von Bastian Bauer fiel kurz nach der Pause, als Denis Mujanovic auf 3:1 stellte (52.). Den Deckel endgültig drauf machte Benjamin Kraußer mit seinem 4:1 sieben Minuten vor dem Ende. dr/red