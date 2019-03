Experimentieren mit Doktor Ritzel

Neun Partien stehen für die Fußballer des TSV Staffelstein in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels noch aus. Am Sonntag (15 Uhr) hat der Fünfte den Vorletzten, die Coburg Locals, auf dem Kunstrasenplatz (Oberauer Straße) zu Gast. In der Kreisliga Bamberg starten der SV Zapfendorf und die SpVgg Rattelsdorf in den Spielbetrieb 2019.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein - Coburg Locals

In diesen neun Spielen will der TSV Staffelstein etwas ins Wagnis gehen. Im Vordergrund steht, die Spieler aus der eigenen Jugend ins Männerteam zu integrieren. Erste Möglichkeit dazu besteht gegen die Coburg Locals.

Vergangene Woche erreichten die Staffelsteiner ein 2:2 beim TSV Pfarrweisach. "Mit ein bisschen Glück hätten wir sogar gewinnen können", verweist der Staffelsteiner Spielertrainer Daniel Ritzel auf Alutreffer und den glänzend aufgelegten Heimkeeper. Man habe in der Rückrunde nichts mehr zu verlieren und versuche schon jetzt, die A-Jugend in die Mannschaft einzubauen, verrät Ritzel. So vertrat etwa Torwart Stefan Klemenz die etatmäßige Nr. 1, Sebastian Titze, zwischen den Pfosten. "Er hat seine Sache mehr als gut gemacht", lobt Ritzel seinen Nachwuchsmann.

Am Sonntag (15 Uhr) wartet mit den Coburg Locals ein vermeintlich leichter Gegner auf den TSV. "Wir können gegen den Vorletzten ohne Druck antreten", sagt Ritzel, der in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause die teils pomadige Defensivarbeit seines Teams mit sechs Gegentreffern bemängelt. "Wir sind auf der Suche nach dem geeigneten Spielaufbau", verweist Ritzel auf die Einübung gewisser Automatismen und fügt an: "Wir sind in der glücklichen Lage, jetzt vieles versuchen zu können." Gegen die Locals wird Rene Kunzelmann fehlen.

Kreisliga Bamberg

SC Reichmannsdorf -

SV Zapfendorf

Spiel 1 nach der Winterpause - und für den SV Zapfendorf kommt gleich mal ein richtiger Gradmesser. Der Tabellenneunte SC Reichmannsdorf steht zwar vier Positionen hinter dem SVZ, holte bislang aber 21 seiner 25 Punkte zu Hause.

SpVgg Rattelsdorf -

SV Ober-/Unterharnsbach

Die SpVgg Rattelsdorf (4.) erwacht in dieser Woche ebenfalls aus ihrem Winterschlaf. Gegen die SV Ober-/Unterharnsbach (12.) dürfte das Heimteam um Trainer Tommy Grünert nicht viel anbrennen lassen.