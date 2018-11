Erneut Bronze für C-Jugend der TS Lichtenfels

Die TS Lichtenfels war dabei mit je einer Mannschaft in der C- und A/B-Jugend am Start. Während die Zwölf- bis 13-Jährigen in der Besetzung Daniel Roppel, Alexander Rain, Elias Arin, Lorenz Schmidt und Michael Weibert mit 359,45 Punkten zum wiederholten Mal den dritten Platz erturnten, mussten die 14- bis 17-Jährigen der starken Konkurrenz den Vortritt lassen und sich mit dem siebten Rang begnügen.

Platz 7 für A-/B-Jugend

Allerdings zählen sie mit Florian Göhring, Florian Müller, Martin Koch, Sandro Hauptmann und Paul Reichl zu den jüngsten ihrer Altersklasse. Mit 372,65 Gesamtpunkten sicherten sie sich ein respektables Mannschaftsergebnis, das auf die nächsten Jahre hoffen lässt.

Den elften Platz belegte der TV Altenkunstadt mit 349,75 Zählern. peja ERGEBNISSE C- JUGEND 1. TV Hösbach 377,60 Punkte; 2. TSV Unterpfaffenhofen Germering 365,65; 3. TS Lichtenfels 359,45; 4. TV Michelbach 356,05; 5. TSV Buttenwiesen 350,35; 6. TV 1860 Fürth 349,70; 7. TV Pittriching 345,90; 8. TSV Schwaben Augsburg 342,10; 9. TSV Jetzendorf 327,60; 10. TV Heilsbronn 326,80; 11. TSV Vilsbiburg 323,85; 12. TV Hallstadt 322,95

A/B-JUGEND 1. TSV Monheim 382,55; 2. TSV Friedberg 382,00; 3. TV Großostheim 381,75; 4. TG Röttenbach 379,90; 5, TSV Starnberg 378,70; 6. TV Hösbach 374,00; 7. TS Lichtenfels 372,65; 8. TSV Unterföhring 364,10; 9. SSC Landau 359,35; 10. TSV Trostberg 356,00; 11. TV Altenkunstadt 349,75; 12. TSG Aktiv Ebnath 327,00