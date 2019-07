EM-Titel für Staffelsteinerin Jule Donath

Bad Staffelstein hat eine Europameisterin. Jule Donath gewann am Sonntag mit der U18-Nationalmannschaft Deutschlands den Europameisterschaftstitel im Faustball. Das deutsche Team verteidigte in Hohenlockstedt bei Itzehoe mit einem klaren 3:0-Finalsieg über Österreich seinen Titel.

Das Team des Gastgebers gab am Samstag in der Vorrunde gegen die Schweiz (11:7, 11:3, 11:7) und gegen Österreich (11:6, 11:6, 13:11) keinen einzigen Satz ab. Gegen die Schweiz kam Jule Donath im zweiten Satz aufs Feld und trug in der Abwehr ihren Teil zum klaren Erfolg bei.

Muskuläre Verletzung

Vor dem zweiten Vorrundenspiel verletzte sich die 17-jährige Staffelsteinerin allerdings beim Aufwärmen am Oberschenkel. Die muskuläre Verletzung bedeutete das Turnieraus. Donath ist jedoch guter Dinge, am kommenden Wochenende bei den Aufstiegsspielen zur Bundesliga im Staffelsteiner Frauenteam mitwirken zu können. "Das sollte es wieder gehen", sagte Donath, die schon enttäuscht war, bei ihrer ersten und letzten Jugendeuropameisterschaft nur zu einem Kurzeinsatz gekommen zu sein. Im nächsten Jahr steht die Jugend-WM auf dem Programm. "Dafür bin ich dann aber zu alt", sagte die Staffelsteinerin.

Durch die beiden Siege in diesem Dreierturnier war Deutschland bereits für das Finale qualifiziert.

Auch Finale klare Sache

Im Endspiel gegen Österreich, das sich im Halbfinale gegen die Schweiz durchgesetzt hatte, erzielte die ausgebuffte Schlagfrau Maya Mehle (Leverkusen) sechs der ersten neun Punkte für das deutsche Team. Österreichs Neu-Trainerin Birgit Kempinger musste von der Seitenlinie aus mitverfolgen, wie ihre junge Mannschaft kaum Möglichkeiten bekam, effektiv anzugreifen. Ein paar Bälle gelangen zwar noch - mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht. Mehle nutzte den zweiten Satzball zum 11:6.

Auch in Durchgang 2 legte der Deutschland-Express wieder los. Über 7:2 und 9:4 holte sich das Team mit 11:5 die 2:0-Führung. Als Deutschland im dritten Satz dann wieder schnell mit 6:1 führte, rechnete wohl kaum noch einer mit den Österreicherinnen. Doch die spielten plötzlich befreit auf und glichen zum 6:6 aus. Deutschlands Trainer Hartmut Maus stellte in einer Auszeit sein Team neu ein - mit Erfolg. Mehle & Co. punkteten ein ums andere Mal und holten sich mit dem zweiten Matchball zum 11:8 den Sieg.

Als Team gefunden

Damit verteidigt Deutschland seinen EM-Titel souverän und ohne Satzverlust. Den Österreicherinnen bleibt wieder einmal nur der Silber-Platz.

Abwehrspielerin Leonie Pfrommer sagte: "Das war stark, was das Team die beiden Tage geleistet hat. Vor allem in den zwei Spielen gegen Österreich. Die Stimmung im Team ist richtig gut und wir haben uns als Team an diesem Wochenende richtig gut gefunden."

Das fand auch Jule Donath, die letztlich am Sonntag nur anfeuern und schließlich mitfeiern konnte. Trainer Hartmut Maus lobte sein Team und Kapitänin Mehle: "Die Mädchen haben alles gegeben und den Zuschauern alles geboten, was drin ist. Maya Mehle ist eine Instinkt-Faustballerin. Die Schläge, die sie kann, kann sonst keiner und ich kenne kaum eine Spielerin, die Anweisungen so gut umsetzt."

Spannendes Jungen-Finale

Das deutsche Jungen-Team verteidigte ebenfalls seinen Titel erfolgreich - wenn auch knapp. Das Finale gegen Österreich ging in den fünften Satz, wo die deutschen Jungs erst zwei Matchbälle haben abwehren müssen, ehe sie mit 14:12 die Oberhand behielten.

Zusammen mit dem Mädchenteam feierte der deutsche Faustball-Nachwuchs überschwänglich die Europameisterschaftstitel. red