Ebinger verteilen sechs Ohrfeigen

Seit Mitte August hatte der FC Oberhaid in der Bezirksliga West nicht mehr verloren und in acht Spielen nur drei Gegentreffer kassiert. Ausgerechnet gegen das bisherige Schlusslicht aus Ebing hat dieser Höhenflug durch das 1:6 nun ein abruptes Ende genommen: Die SpVgg ist nach dem Trainerwechsel nicht wiederzuerkennen, spielte befreit auf, holte den zweiten Sieg am Stück und gab die Rote Laterne an Arnstein ab.

Der SC Jura zog gegen Spitzenreiter Ebersdorf mit 0:3 den Kürzeren. Vorletzter ist nun der TSV Ebensfeld, der das Kellerduell zu Hause gegen den TSV Sonnefeld mit 0:1 verlor. Nach einer kuriosen Schlussphase jubelte der TSV Marktzeuln über einen 2:1-Heimsieg über den SV Merkendorf, der in der 87. Minute mit 1:0 in Führung gegangen war.

SC Jura Arnstein - Sylvia Ebersdorf 0:3

Die Arnsteiner begannen sehr stark und drängten auf die Führung, die Freitag nach acht Minuten auf dem Fuß hatte. Doch sein 14-Meter-Schuss verfehlte nur um Zentimeter das Ebersdorfer Tor. Wenig später kam Raab am Strafraumeck frei zum Schuss und setzte das Leder knapp am Lattenkreuz vorbei. Der Tabellenführer, aufgeschreckt durch die beiden Großchancen der Arnsteiner, zeigte mit seiner ersten Chance in der 12. Minute, wie Effektivität aussieht! Ein steiler Pass auf Böhnlein, eine genaue Flanke auf Pöche, der am zweiten Pfosten sträflich allein gelassen wurde - und es hieß 0:1. Die Gäste spielten jetzt ihre technische Überlegenheit und Schnelligkeitsvorteile aus. So fiel nach 20 Minuten das 0:2 durch einen von Peker verwandelten Foulelfmeter. Vorausgegangen war eine erfolglose Grätsche von Weidner gegen Dalke im Strafraum. Als Herold relativ früh im zweiten Abschnitt die Ampelkarte sah, war man bei den Jura-Boys um Schadensbegrenzung bemüht. SC-Torwart Hoffmann rettete in der Folgezeit großartig gegen Dalke und Autsch. Lediglich Knoch gelang noch das 0:3 aus abseitsverdächtiger Position. wre SC Jura Arnstein: Hoffmann - Herold, Kraus (71. J. Betz), Reh, Weidner, Raab, Schütz, Tremel (59. Hopf), Freitag, Hopfenmüller (75. Amon), Fl. Dauer / SC Sylvia Ebersdorf: Knauer - Peker (75. Pietschmann), Tranziska, Autsch, Böhnlein, Knoch (72. Atessacan), Engelmann, Pöche (86. Carl), Heidenreich, Pechtold, Dalke / SR: Tobias Blay (Mitterteich) / Zuschauer: 150 / Tore: 0:1 Pöche (12.) , 0:2 Peker (20.) 0:3 Knoch (51.) / Gelb-Rote Karte: Herold (50.) / -

FC Oberhaid - SpVgg Ebing 1:6

Die personell arg gebeutelten Oberhaider gingen zunächst in Führung. Eine weite Flanke von Stretz setzte Aumüller per Direktabnahme in die Maschen (14.). Danach entschärfte FCO-Torwart Griebel einen Motschenbacher-Kopfball und eine Fuchs-Granate. Ein zweifelhafter Freistoß kam zu Fuchs, der das 1:1 (29.) markierte. Unmittelbar vor der Pause gingen die Ebinger durch den quirligen Bauer nach Zuspiel von Schneider in Führung. Das Spiel war nach Wiederbeginn keine drei Minuten alt, da war wieder Bauer zur Stelle und nutzte einen gravierenden Fehler im Mittelfeld zum 1:3. Zwischen der 66. und 73. Minute gelang Fuchs gegen die entblößte FC-Abwehr ein Doppelschlag zum 5:1. Dezimiert musste der FCO nach Gelb-Rot für Hümmer die letzten 15 Minuten angehen. Außerdem wurde Aumüller nach einem Bodycheck im Nierenbereich so verletzt, dass er zur Beobachtung ins Klinikum musste. Den Schlusspunkt setzte dann Bauer zum 1:6 (84.).

FC Oberhaid: Griebel - Ploner, Gründler, Roppelt, Hümmer, Stretz, Reinfelder, Aumüller (62. Ofen), Betz, Rippstein (54. Bischoff), Schonert / SpVgg Ebing: Brust - Landgraf, Derra, Fuchs, F. Schmauser (54. Büttner), Schneider, Motschenbacher, Lorz (57. Götz, 72. Bienlein), Bauer, Skalischus, D. Schmauser / SR: Bauer (Nordheim) / Zuschauer: 205 / Tore: 1:0 Aumüller (14.), 1:1 Fuchs (29.), 1:2 Bauer (44.), 1:3 Bauer (48.), 1:4 Fuchs (66.), 1:5 Fuchs (73.), 1:6 Bauer (84.) / Gelb-Rote Karte: Hümmer (74.) / - TSV Ebensfeld - TSV Sonnefeld 0:1

Abstiegskampf pur erwartete die Zuschauer im Karl-Reinlein-Stadion im Kellerduell. Beflügelt durch die guten Leistungen der letzten beiden Spiele legten die Ebensfelder furios los und hatten bereits in den ersten fünf Minuten drei Riesenchancen, doch sowohl Kapitän Kevin Popp (2) als auch Leon Holzheid scheiterten am starken Sonnefelder Torwart Leon Schultheiß. Es dauerte bis zur 25. Minute, bis Florian Häublein mit einem Freistoß den Sonnefelder Schlussmann erneut zu einer Großtat zwang. Kurz vor der Pause stellten die Gäste mit ihrer ersten Möglichkeit den Spielverlauf auf den Kopf und bestraften die Ebensfelder für den fahrlässigen Umgang mit den Tormöglichkeiten. Nach einer Hereingabe stand Benjamin Müller goldrichtig und netzte zum 0:1 ein.

Nach Wiederanpfiff drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich, konnten jedoch aus den sich bietenden Gelegenheiten wieder einmal kein Kapital schlagen. Sowohl Florian Häublein mit einem Distanzschuss als auch Dominik Kremer schafften es nicht, den Sonnefelder Schlussmann zu überwinden. Wie auch schon im ersten Durchgang überstanden die Gäste die Drangperiode unbeschadet und setzten ihrerseits bei Kontern immer wieder Nadelstiche. Selbst in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für den Sonnefelder Timo Salsake schaffte es die Heimelf in der Schlussviertelstunde nicht mehr, die Gäste nochmals ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.häu TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, Schober (75. Amon), Ostrecha (60. Röder), Schug, Popp, Do. Kremer, Häublein, B. Quinger, Eideloth (84. Hagel), Holzheid / TSV Sonnefeld: Schultheiß - Kunick, Krämer, Pleiner, Heider, Graf (30. Kluck), Jacob, Salaske, Wittmann (70. Brückner), Wandrai, Müller (72. Büchner) / SR: Bähr (Kronach) / Zuschauer: 180 / Tor: 0:1 Müller (43.) TSV Marktzeuln - SV Merkendorf 2:1

Es war ein gutklassiges Spiel, das die 175 Zuschauer geboten bekamen. In der 4. Minute entschärfte der Marktzeulner Ersatztorwart Simon einen Schuss von Martin. Im Gegenzug verfehlte Daumann nur knapp das Merkendorfer Tor. Eine große Gelegenheit zum 1:0 vergab Tobias Schütz mit einem Kopfball aus sechs Metern sowie Dürbeck aus elf Metern für den SVM. Nach der Pause zeichnete sich Simon bei einem Schuss der Gäste erneut aus. In der 66. Minute hatten die Zeulner Fans bereits den Torschrei auf den Lippen, doch der fulminante Schuss von Kremmer traf nur das Lattenkreuz des Gästetores. In den letzten Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 87. Minute nutzte Arneth einen der wenigen Fehler der Marktzeulner Abwehr zum 0:1. Nur eine Minute später wurde Kremer beim Torschuss im Gästestrafraum behindert; den Elfmeter verwandelte Daumann zum 1:1. Die Marktzeulner wollten mehr, und Kremer schaffte nach glänzender Vorarbeit des eingewechselten Frank in der 91. Minute noch den Siegtreffer. egr TSV Marktzeuln: Simon - Schöps (68. Schüpferling), T. Schütz, Engelmann, Göhl (32. Brüssow), Bergmann, Daumann, Stark, Kremer, O. Schütz, Rauch (85. Frank) / SV Merkendorf: Menze - Baldauf, Martin, Eck, Dürbeck, Hoh, Dotterweich (68. Dotterweich), Rosenberger, Seifert, Rießland (61. Ultsch), Arneth / SR: Fröba (Neukenroth) / Zuschauer: 180 / Tore: 0:1 Arneth (87.), 1:1 Daumann (89. Elfmeter), 2:1 Kremer (90.+1)