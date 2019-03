Eberner bestrafen Staffelsteiner Fehler

Das Punktspieldebüt des TSV Staffelstein auf seinem vereinseigenen Kunstrasenspielfeld ging allerdings gegen den TV Ebern daneben. Mit 3:4 verlor der Gastgeber vor 100 Zuschauern an der Oberauer Straße. Mit 3:0 behielt der FC Coburg II gegen den SV Heilgersdorf die Oberhand. Jeweils ein Tor für drei Punkte reichte dem TSV Niederfüllbach gegen den TSV Pfarrweisach und dem SV Ketschendorf in Großgarnstadt. TSV Staffelstein - TV Ebern 3:4

Bei böigem Wind und teilweise starken Regenschauern hatte der TV Ebern bereits in der 3. Min. durch Johannes Fischer die Führung auf dem Schuh, doch er fand in Sebastian Titze im TSV-Gehäuse seinen Meister. Sein Bruder Simon Fischer im Trikot des TSV Staffelstein hatte in der 10. Minute eine Möglichkeit, doch sein Schuss landete in den Armen von Torhüter Jens Kapell. Nach einem Foul in der 16. Minute an Simon Fischer im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Maximilian Dietz sicher zum 1:0. Durch ein unglückliches Eigentor in der 21. Minute kam der TV Ebern überraschend zum Ausgleich. In der 28. Minute klatschte ein Freistoß von Daniel Ritzel an die Querlatte, doch zwei Minuten später war es Simon Fischer, der einen Freistoß, den TVE-Schlussmann Kapell nicht festhalten konnte, zum 2:1-Pausenstand einschob.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Eberner in der 53. und 59. Minute gute Gelegenheiten zum Ausgleich, die aber ungenutzt blieben. In der 69. Min. flankte Lukas Geuß von rechtsaußen flach in die Mitte, wo Matthias Schmitt das 2:2 markierte.

Einen Fehler in der TSV-Abwehr bestrafte Johannes Fischer zur 3:2-Gästeführung. Doch die Heimelf glich nur zwei Minuten später aus. Bastian Dietz spielte Simon Fischer schön in den Lauf, und der Torjäger des TSV ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und netzte ein. Nun wollten beide Mannschaften mit viel Einsatz die drei Punkte für sich verbuchen. Durch einen strammen Schuss in der 86. Minute ließ Nico Hohnhausen die Gäste mit seinem Treffer zum 4:3-Endstand jubeln.hakl