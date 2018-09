Dürbeck verpasst dem FC Lichtenfels einen Dämpfer

Verdient hat der FC Lichtenfels am Samstag vor 240 Zuschauern im Karl-Fleschutz-Stadion gegen den SV Mitterteich verloren. Damit verpasst es das Team des Trainergespanns Alexander Grau/Christian Goller, sich von den Abstiegsrelegationsplätzen zu distanzieren. Der SV Mitterteich verlässt mit diesem "Dreier" zunächst einmal die Abstiegsränge.

Grau: Wille nicht erkennbar

Die Niederlage der Heimelf war aber auch unnötig. "Den unbedingten Willen, dieses richtungsweisende Spiel gewinnen zu wollen, konnte man bei uns vor allem in Halbzeit 1 nicht erkennen. Da ist es mir wohl nicht gelungen, die Mannschaft entsprechend einzustellen", kritisierte Trainer Grau und fügte an: "Nach der 1:0-Führung müssen wir kurz darauf durch den Elfmeter den Sack schon zumachen. Statt 2:0 steht es zur Pause 1:1 und wird sind ein Mann weniger."

Die Heimelf hatte in der Anfangsphase zwei Kopfballchancen durch Mahr und Jankowiak, besser fanden aber die Gäste ins Spiel. Sie hatten wesentlich mehr Ballbesitz, wirkten aggressiver und gingen entschlossener in die Zweikämpfe. Vor dem Tor zeigte sich der SVM jedoch zu harmlos.

Mahr bringt Lichtenfels in Führung

Lediglich eine gefährliche Eingabe von Krassa, die an Mann und Maus vorbeizischte, gab es zu notieren. Lichtenfels war zu passiv, startete nach 27 Minuten aber einmal einen schönen Angriff über die linke Seite. L. Jankowiak bediente Schaller, der den Ball flach nach innen gab, wo ihn Mahr am langen Pfosten nur noch zum 1:0 über die Linie drücken musste. Nur zwei Minuten später gab es Elfmeter. Lievsic war von Daniel Stich gefoult worden und trat selbst an, schoss den Ball aber in die Arme von Gästetorwart Scharnagl.

Mahr bekommt die Rote Karte

In der Folgezeit plätscherte die Partie mehr oder weniger ereignislos vor sich hin, ehe die Gäste fünf Minuten vor dem Kabinengang zum verdienten Ausgleich kamen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg eine Traube aus Spielern zum Kopfball hoch, der Ball klatschte an die Querlatte. Mahr konnte den "Nachköpfer" nur mit einem Foul verhindern. Die Konsequenz: Rot für den Lichtenfelser Antreiber und Elfmeter für Mitterteich. Den verwandelte Dürbeck.

Guter Start in die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel kam der FCL trotz Unterzahl dann zunächst besser ins Spiel. Ein Kopfball von Hellmuth und ein 20-Meter-Schuss von L. Jankowiak gingen jedoch drüber. Dann fingen sich die Gäste wieder. FCL-Schlussmann Köster musste nach 57 Minuten Kopf und Kragen riskieren, um gegen Krassa den Rückstand zu verhindern. Der fiel aber wenig später.

Dürbeck setzte sich stark gegen Hellmuth und Schardt durch und schob überlegt an Köster vorbei ein. Die Heimmannschaft bemühte sich in der letzten halben Stunde zwar um den Ausgleich, die Defensive der Gäste stand aber sehr sicher und ließ kaum einmal etwas Gefährliches zu.

Lediglich Ljevsic und Jankowiak versuchten es je einmal aus der Distanz, stellten dabei den Mitterteicher Torhüter aber vor keine allzu großen Probleme.

Grau: Ein gebrauchter Tag für unjs

Auf der Gegenseite hatte der SVM noch zweimal die Gelegenheit zu erhöhen, doch Göhlerts Geschoss klatschte an den Pfosten, und Krassa zielte knapp vorbei. Als dann auch ein letzter Versuch von Jankowiak in der Nachspielzeit in den Händen von Scharnagl landete, war die zweite Heimniederlage dieser Saison besiegelt. Graus Fazit lautete entsprechend: "Insgesamt ein gebrauchter Tag für uns, der uns allen wieder zeigen sollte, dass wir über 90 Minuten viel mehr investieren müssen."

Die Statistik

FC Lichtenfels: Köster - L. Dietz (78. Pfa-denhauer), Hellmuth, Schardt, Aumüller, Mahr, Scholz, Geldner, Schaller (46. N. Lulei), Ljevsic (65. Wige), L. Jankowiak / SV Mitterteich: Scharnagl - Bächer, Krassa, Göhlert, Hegenbart, Stark (83. Kießling), Cavelius (65. Lang), Dürbeck (65. Dobras), Heinz, Watzlawik, Stich / SR: Peter Frank (Uttenreuth) / Zuschauer: 240 / Tore: 1:0 Mahr (27.), 1:1 Dürbeck (40., Foulelfmeter), 1:2 Dürbeck (59.) / Rote Karte: Mahr (40.) / - / Besonderes Vorkommnis: Scharnagl hält Foulelfmeter von Ljevsic (29.)