Drittes Duell der Saison zwischen TSV Marktzeuln und Jura Arnstein

Noch zwei Spieltage, dann geht die Bezirksliga West in die Winterpause. Davor wollen die vier Teams aus der Region Lichtenfels im Kampf um den Klassenerhalt noch möglichst viele Punkte sammeln. Vor allem Schlusslicht SC Jura Arnstein kämpft beim TSV Marktzeuln um den Anschluss. Die Gastgeber haben aber nichts zu verschenken, stehen sie doch nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Abstiegsrelegationsrang.

Heimvorteil, aber dennoch die Außenseiterrolle inne hat die SpVgg Ebing gegen den FSV Buttenheim. Der TSV Ebensfeld hat - wenn die Konkurrenz für ihn spielt - mit einem Sieg bei Aufsteiger SV Ketschendorf die Chance, die gefährdete Zone zu verlassen. Alle drei Partien beginnen am Sonntag um 14 Uhr.

Bezirksliga Oberfranken West

TSV Marktzeuln (12. Platz) - SC Jura Arnstein (16.)

Es ist schon das dritte Duell dieser Teams in der laufenden Saison. Das Hinspiel in Arnstein wurde in der 78. Minute beim Stand von 3:0 für Marktzeuln wegen einer schweren Verletzung eines Arn-steiners abgebrochen. Im neu angesetzten Spiel gab es ein 2:2-Unentschieden, damals lagen die Mannschaften in der Tabelle noch nahezu gleichauf.

Zwischenzeitlich haben sich die Wege aber getrennt. Der TSV punktete zuverlässig und hat sich mit 18 Zählern im Abstiegskampf eine gute Position verschafft. Die personell arg gebeutelten Gäste holten nach dem Unentschieden keinen Punkt mehr, warten mittlerweile seit zehn Spielen auf einen Sieg und sind mit zehn Punkten Abstand zum rettenden Ufer Schlusslicht.

Der Vorteil in der anstehenden Partie liegt also ganz klar beim TSV, der mit einem weitaus größeren Selbstvertrauen in die Begegnung gehen wird und zudem nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten will. Die Partie wird nicht in Marktzeuln ausgetragen, sondern auf dem Sportgelände des FC Schwürbitz.

SpVgg Ebing (15.) - FSV Buttenheim (6.)

Anfang Oktober wähnte sich die SpVgg nach zwei Siegen in Folge im Aufwind, doch spätestens nach der 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Breitengüßbach vor zwei Wochen - die Partie in Merkendorf am vergangenen Spieltag wurde abgesagt - hat die Ebinger wieder die Realität eingeholt. Diese ist trist, denn der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist schon auf sieben Punkte angewachsen.

Und nun kommt mit dem FSV Buttenheim ein Gegner ins Seestadion, der nur eine seiner zurückliegenden acht Bezirksliga-Partien verloren hat. Die Mannschaft von Trainer Thomas Beck fühlt sich auch auswärts wohl, ist mit 13 Zählern im ligaweiten Vergleich fünftbeste Mannschaft in der Fremde. Hoffnung macht dem Team aus Ebing aber das Hinspiel: Kann die SpVgg ihren 2:1-Erfolg

wiederholen?

SV Ketschendorf (10.) - TSV Ebensfeld (14.)

Mit wesentlich mehr Selbstvertrauen als noch vor vier Wochen ausgestattet geht der TSV Ebensfeld die Aufgabe beim Aufsteiger aus dem Coburger Vorort an. Neu-Trainer Andreas Gebhard brachte den TSV wieder in die Spur und holte sieben Punkte aus den zurückliegenden drei Begegnungen - und es war sogar mehr drin. Am vergangenen Spieltag waren die Ebensfelder gegen den TSV Burgebrach die klar bessere Mannschaft, ließen aber zu viele Chancen liegen und mussten sich so mit einem 1:1 zufriedengeben.

Und die Ebensfelder brauchen jeden Punkt, stehen sie doch weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Selbstgefälligkeit darf sich durch die aktuelle Erfolgsserie also nicht einschleichen. Und dass der SV Ketschendorf ein gefährlicher Gegner ist, bekamen die Ebensfelder beim 0:3 im Hinspiel zu spüren. Zudem gehen die Coburger ausgeruht in das Duell, da ihre zurückliegenden beiden Partien abgesagt wurden.