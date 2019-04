Dreitz gewinnt 70.3 in Marbella souverän

Der 30-jährige Franke verwies nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und einem Halbmarathon (21,1 km) den Briten Alistair Brownlee in einer Zeit von 3:56:48 Stunden mit 4:12 Minuten Vorsprung auf Rang 2. Dritter an der Costa del Sol wurde der Italiener Domenico Passuello. Mit dem Sieg sicherte sich Dreitz seinen Startplatz bei der 70.3-Weltmeisterschaft am 7. September in Nizza. Laura Philipp, die wie Dreitz für das Team Erdinger-alkoholfrei startet, gewann das Frauenrennen.

Rückstand nach dem Schwimmen gering

Der Michelauer hatte nach dem Schwimmen schon eine hervorragende Position und stieg nur 45 Sekunden hinter Brownlee, der 22:31 Minuten benötigte, aus dem Wasser. Als Elfter stieg Dreitz aufs Rad und ging die anspruchsvolle Strecke mit 1400 Höhenmeter an.

Brownlee mit Problemen am Helm

Da Brownlee aber Probleme mit seinem Helm hatte, verlor der Brite schnell den Anschluss an die Spitze, die nach wenigen Kilometern Dreitz übernommen hatte. Nach dem ersten längeren Anstieg blieben lediglich noch der Franzose Kevin Rundstadler und Passuello am Michelauer dran, der bei der Wendemarke dann aber vier Minuten Vorsprung und bis zum Ende der 90 Kilometer sechseinhalb Minuten auf den Italiener herausgefahren hatte. Rundstadler lag rund zehn Minuten hinter Dreitz und knapp vor Bronwlee, der im Halbmarathon die beiden vor ihm Liegenden schnell überholt hatte. Der Michelauer, im Vorjahr kurz vor dem Ziel noch eingefangen, zehrte diesmal von einem Polster und lief klar vor dem zweimaligen Olympiasieger ins Ziel.

Dreitz, der sich über den Sieg "bei diesem umwerfenden Rennen mit steilen Anstiegen und sehr schnellen Abschnitten" freute, zollte Brownlee großen Respekt: "Das tut mir leid, dass er technische Probleme hatte. Er hat sich stark zurückgekämpft. Ich hätte mich über ein Duell mit ihm gefreut."us