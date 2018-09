Drei vergebene Elfmeter im Derby zwischen Marktgraitz und Lettenreuth

Den höchsten Sieg an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga Kronach feierte der SV Wolfers-/Neuengrün in Lichtenfels. Die meisten Strafstöße verschossen die Akteure der Partie Marktgraitz gegen Lettenreuth.

FC Lichtenfels II - SV Wolfers-/Neuengrün 1:5

Die Anfangsphase der Begegnung verlief ausgeglichen. Die Heimelf versuchte, den Gegner früh anzulaufen und zu Fehlern zu zwingen. Bis auf eine Chance durch Haselmann, der allerdings das Tor knapp verfehlte, sprang nichts dabei heraus. Zwischen Minute 15 und 30 zeigten sich die Gäste gnadenlos effektiv. Zweimal Bilek, Schuberth und Schmidt nutzten die Chancen zur 4:0-Führung. Leichte Hoffnung auf eine Wende brachte das 1:4 durch Menger (35.). Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher. Bilek erhöhte auf 1:5.

SCW Obermain - FC Stockheim 3:1

Die Stockheimer führten mit 0:1, nachdem Wilke eine Hereingabe von Bienlein verwandelt hatte (10.). Den Ausgleich erzielte Mahamed per Kopf nach unberechtigter Ecke (44.). Nach Foul an Reuß verwandelte Halbhuber den Elfmeter zur schmeichelhaften 2:1-Pausenführung (45.+2). Der Doppelschlag gab dem SCWO Auftrieb. Friedleins Schuss ließ Fleischmann prallen und Al Lami schob zum 3:1 ein (52.). asch

VfR Johannisthal - FC Burgkunstadt 3:0

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und erarbeiteten sich auch gleich einige Torchancen. In der Folge wurde Burgkunstadt stärker. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer erst eine zerfahrene Partie. Doch dann kam die Zeit des eigentlich verletzten Kapitän Max Hartfil. Fünf Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechselung sorgte er für die 1:0-Führung (70.). Der zweite Streich folgte in der 78. Minute, als Hartfil unhaltbar in den Winkel traf. Greser blieb nach Freistoß von Hofmann der 3:0-Endstand vorbehalten.

DJK Lichtenfels - Jura Arnstein 1:2

Vom Tabellenstand beider Teams war es ein Spitzenspiel. Aufgrund der Verletztenliste der DJK mit acht Spielern war der Gast aber der Favorit. Einen Ersatztermin hatte Arnstein abgelehnt.

Trotz der erschwerten Bedingungen erwischten die Franken den besseren Start und waren zu Beginn feldüberlegen. Nach dem Wechsel wurde das Spiel hektischer und nach einem schnell ausgeführten Einwurf brachte Felix Lausch die DJK mit 1:0 in Front. Betz erzielte den Ausgleich. Man rechnete bereits mit dem Remis, als im letzten Angriff in der Nachspielzeit der Gästespieler Freitag nach einem Zweikampf zu Boden ging und der Schiedsrichter Elfmeter pfiff, welchen der Gefoulte zum 1:2-Endstand verwandelte.

FC Marktgraitz - SpVgg Lettenreuth 3:1

Die Graatzer gingen bereits in der 4. Minute durch Geßleins Kopfballtreffer in Führung. Nach 14 Minuten entschied der Unparteiische nach Foulspiel an Beloch auf Strafstoß für die Gäste. Partsch trat als Schütze an, Keeper Lauterbach parierte glänzend. Die nächste Elfmeterentscheidung erfolgte wiederum nach Foulspiel gegen die SpVgg. Aygon war der nächste Unglücksschütze und drosch den Ball hoch über die Latte in die Ballfanganlage. In Minute 40 zeigte Schiri Bloß, nach einem eher zweifelhaften Foulspiel, zum dritten Mal auf den Strafstoßpunkt. Für die Gäste vergab Beloch mit einem Kracher an die Lattenunterkante. In der Schlussviertelstunde merkte man Lettenreuth die zunehmende Frustration an.

Nach einer 40-Meter-Flanke von Welsch setzte sich Youngster Schmitter über rechts durch und brachte die Graatzer mit einem sehenswerten Abschluss, fast schon etwas überraschend, mit 2:0 in Führung (81.). Lettenreuth rückte nun komplett auf und kassierte nach einem Pressschlag in der Angriffsbewegung den nächsten Konter, den wiederum der 17-jährige Neuzugang Marius Schmitter mit seinem zweiten Tor abschloss. Den Derby-Ehrentreffer zum 3:1 erzielte der kurz zuvor eingewechselte Andreas Citron in der Nachspielzeit.