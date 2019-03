Drei Überraschungen zum Start nach der Winterpause

Nur drei der acht angesetzten Partien fanden zum Auftakt der Restrückrunde nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga Kronach statt. Bei Aprilwetter waren die meisten Plätze nach den Regenfällen unbespielbar. In den drei ausgetragenen Begegnungen gab es allerdings faustdicke Überraschungen. Schlusslicht Wallenfels bezwang den FC Lichtenfels II mit 3:2, aber auch der Vorletzte VfR Johannisthal holte mit dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Marktgraitz drei Zähler. Im Verfolgerduell behielt der SV Friesen II mit 4:0 gegen die SpVgg Lettenreuth klar die Oberhand. FC Wallenfels - FC Lichtenfels II 3:2

In einer Partie mit überschaubarem Niveau rang der FC Wallenfels den Gast aus Lichtenfels nieder und sicherte sich drei wichtige Punkte. Bereits nach sechs Minuten verirrte sich der Ball nach einem wilden Gestochere ins Gehäuse der Platzherren. Fabian Kohler wurde als FCL-Torschütze notiert. Die Wallenfelser ließen sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und glichen durch ein Abstaubertor von Matthias Zeitler aus (22.). In der Folgezeit erspielte sich die Heimelf Feldvorteile, geriet aber nach einer Freistoßflanke mit anschließendem Kopfball von Kohler erneut in Rückstand, wobei man im Abwehrzentrum nicht souverän aussah. FCW-Spielertrainer Herrmann gelang noch vor dem Pausenpfiff der erneute Ausgleich (44.). Im zweiten Abschnitt vergab der Gast zunächst eine Großchance, ehe sich die Einheimischen steigerten und vorhandene spielerische Ungereimtheiten durch enormen Kampfgeist ausglichen. Den umjubelten Siegtreffer vor 100 Zuschauern erzielte Fabian Schlee mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck (75.). Die nun stabil stehende Wallenfelser Abwehr ließ bis zum Abpfiff nichts mehr zu. SV Friesen II - SpVgg Lettenreuth 4:0

Nach verzögertem Anpfiff aufgrund des Unwetters im Frankenwald fanden die Lettenreuther zunächst besser in die Partie. Eine klare Torchance ergab sich jedoch nicht. So schlug Felix Müller auf der Gegenseite in der 16. Minute einen Ball von der linken Außenbahn ins Zentrum. Diesen konnte die Gästeabwehr jedoch nicht ordentlich klären, und Kai Aust nutzte die Möglichkeit aus zehn Metern zum Führungstreffer für seine Mannschaft. Aber auch Lettenreuth spielte weiter nach vorne und kam in der 25. Minute durch Kevin Pfaff zur ersten Möglichkeit. Sein Abschluss aus elf Metern war jedoch eine sichere Beute für SVF-Schlussmann Wolf. In der 36. Minute kam Felix Müller im gegnerischen Strafraum zum Abschluss. Doch auch Gästekeeper Kaya entschärfte glänzend. Durch einen steilen Pass von Kai Aust in den Rücken der gegnerischen Abwehr lief Frank Fugmann in der 40. Minute allein auf Kaya zu und schob den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Tor. Nach dem Wiederanpfiff ergab sich sofort eine Doppelchance für die Gäste, doch sowohl Kevin Pfaff als auch Benjamin Stottele verpassten den Torerfolg nach zwei Eckbällen jeweils knapp. Auf der Gegenseite marschierte Lukas Raupach über den Flügel und holte einen Eckball heraus. Der flog durch Frank Fugmann getreten auf den langen Pfosten, wo David Fischer nur noch den Kopf hinhalten musste - 3:0 (53.). In der 82. Min. fand der eingewechselte Silus Bauer Jannis Bachinger im Zentrum, der aus fünf Metern den 4:0-Endstand markierte. FC Marktgraitz - VfR Johannisthal 0:1

Trotz vieler Spielabsagen aufgrund des regnerischen und stürmischen Wetters wurde die erste Kreisligapartie des neuen Jahres auf dem Nebenplatz des FC Marktgraitz vor 70 Zuschauern angepfiffen.

Die Johannisthaler begannen mit dem starken Wind im Rücken und kamen zu Beginn wesentlich besser ins Spiel als die Hausherren. In der 4. Minute erzielte der VfR nach einem 40-Meter-Freistoß bereits das spielentscheidende 1:0. Heimkeeper Lauterbach ließ den Ball abprallen, und Hofmann staubte aus kurzer Distanz ab. Die Partie bewegte sich dann bis zur Halbzeit, nicht zuletzt auch wegen der widrigen Bedingungen, auf mäßigem Niveau. Lediglich Ritzel hatte in der 30. Minute eine Abschlussmöglichkeit für den FCM, verzog jedoch über die Querlatte.

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste bis auf wenige Konter sehr tief. Weitere Chancen durch Sünkel, Jannes Partheymüller und Szalski konnten der FCM nicht verwerten. Trotz weiterer Feldüberlegenheit rettete Johannisthal das knappe 1:0 über die Zeit und nahm drei äußerst wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib mit nach Hause. Die "Graatzer" Ambitionen im Kampf um einen Spitzenplatz bekamen damit einen herben Dämpfer. red