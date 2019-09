Die Referees mischen mit

Zwei Heimniederlagen zum Saisonauftakt gelten im Normalfall als klassischer Fehlstart. Bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen ist dies nach dem 23:26 (10:14) in Michelau gegen den Post-SV Nürnberg anders. Das Team von Trainerin Christine Gahn legte zum einen in der Offensive einen echten Aufwärtstrend an den Tag, zum anderen hätte es gegen die spielstarken Mittelfränkinnen unter anderen Umständen vielleicht zu einem Punktgewinn gereicht.

Keine Zeitstrafe für Nürnberg

Diese anderen Umstände bezogen sich am Sonntag aus Sicht der SG vor allem auf die Leistung des Schiedsrichtergespanns. Sicherlich war der die mit viel Tempo agierende Gast oft nur mit harten Mitteln zu stoppen, aber dass am Ende auf Seiten der SG sieben Zeitstrafen und zwei Strafwürfe und auf Nürnberger Seite keine einzige Zeitstrafe, dafür aber acht Siebenmeter standen, machte die SG-Fans fassungslos und den objektiven Spielbeobachter zumindest stutzig.

Postlerinnen mit sehenswerten Spiel

Doch die Niederlage der SG allein an den Schiedsrichtern festzumachen, würde die Sache zu einfach machen und die Spielstärke der "Postlerinnen" zu wenig würdigen. Denn im Vergleich zum 17:18 gegen den SC 08 Schwabach zuvor präsentierte sich in der Michelauer Mainfeldhalle mit dem Post-SV Nürnberg eine hervorragend eingespielte und offensivstarke Truppe. Stefanie Kübrich erzielte zwar für ihre Farben noch das 4:3 (11.), doch in der Folge zeigte der Gast sein ganzes Können. Mit einer schnellen zweiten Welle und dem sehenswerten Spiel über den Kreis riss die Truppe von Trainer Sebastian Gerner die Partie an sich und profitierte dabei auch von der zunehmenden Abschlussschwäche der Gastgeberinnen. Die SG spielte zwar nicht schlecht, der Gegner aber einfach besser und effektiver. Nürnberg führte zur Pause verdient mit 14:10.

Aufholjagd der SGlerinnen

Obwohl Nürnberg weiter aus dem Rückraum über Melina Schwab, Corinna Grebner und Marlena Ludwig mit viel Tempo agierte, kämpfte sich die SG nach dem 12:17 (36.) nun heran. Der Post-SV verlor die Ordnung in der Defensive, was die Gahn-Truppe vor allem über Steffi Kübrich, Melanie Riedel, Marie Berghold und Fabienne Seufert nutzte. Als auch noch Kerstin Pitterich im Tor der SG immer besser hielt, stand die Partie spätestens beim 19:20 (51.) durch Fabienne Seufert kurz vor der Wende. Allerdings sicherten sich die stets wachen Nürnbergerinnen selbst in aussichtslos scheinenden Situationen abprallende Bälle. Besonders bitter, weil völlig überzogen, war dann die Zeitstrafe für SG-Spielerin Vanessa Staudt beim 21:23 in der 57. Minute, während Melina Schwab kurz zuvor nach einem Stoß gegen Marion Held nicht einmal verwarnt worden war. All das brachte die Gahn-Truppe aus der Spur und den Nürnbergerinnen glücklich den Sieg.

Die Statistik

SG Kunstadt-Weidhausen: K. Pitterich, Dinkel-Dill - Kübrich (6/1), Seufert (4), Berghold (4), Riedel (3), Glaß (2), Bauer (2), Held (1), A. Pitterich (1), Weber, Will, Staudt, Redinger / Post-SV Nürnberg: Hofer, Vogel -C. Weber (9/6), Schwab (5), Rätsch (4), Parpan (2), M. Weber (2), Ludwig (2), Berthold (1), Köstner (1), Lohse, Lederer, Fischer / SR: Goeckel (Wendelstein), Wölfel (Röthenbach)