Dicker Brocken für den SKC Staffelstein

Nach der klaren 1:7-Niederlage gegen Bamberg stellt sich nun der Serienmeister aus Zerbst den Staffelsteinern vor. Am Samstag (13 Uhr) gastiert der amtierende deutsche Meister und Weltpokalsieger auf der Anlage der TSG Bamberg. Die dürfte dem Zerbster Florian Fitzmann bestens bekannt sein.

Fitzmann wechselte vor der Saison aus Bamberg nach Zerbst und ist auf fremder Bahn mit einem Schnitt von 647,5 Holz zweitbester Kegler der Liga. Nur der Neudrossenfelder Timo Hoffmann ist auswärts noch stärker. Auch er kegelt für die Rot-Weißen und kommt durchschnittlich auf 653,5 Holz. Mit Manuel Weiß kommt auch der drittbeste Akteur auf fremder Bahn aus Zerbst.

Zerbst vor 14. Meisterschaft in Folge

Das zeigt die Dominanz der Sachsen-Anhaltiner, die seit 2006 ununterbrochen deutscher Meister wurden. Dass 2020 eine andere Mannschaft den Titel holt, ist unwahrscheinlich. Mit einer makellosen Bilanz von 22:0-Punkten und nur neun abgegebenen direkten Duellen steht Zerbst unangefochten an der Spitze der Tabelle. Auf den Tabellenzweiten Bamberg hat Zerbst sechs Punkte, auf den Vierten Staffelstein sieben Punkte Vorsprung.

Mit Nationalspielern gespickt, sind die Zerbster eine hohe Hürde für die Staffelsteiner. Der SKC wird versuchen, so lange wie möglich an der Spitzengruppe dranzubleiben, um das Unmögliche vielleicht doch möglich zu machen. Dafür bräuchte es aber einen Heimsieg gegen den Abonnement-Meister. Und der ist auf fremder Bahn mindestens so stark wie auf seiner eigenen. Ende September 2019 stellte Zerbst mit 4002 Holz einen neuen Rekord auf. Der Gegner: Staffelstein.