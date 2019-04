Derbysieg für Weismain nach frühem Rückstand

Mit einem 0:0 gegen den Tabellenachten SV Leerstetten haben die Landesliga-Fußballerinnen des Schwabthaler SV ihren Mittelfeldplatz behauptet.

In der Bezirksoberliga bezwang der FC Michelau den Vorletzten FC Eintracht Bayreuth klar mit 4:0 und behauptete damit Rang 3.

Der SCW Obermain gewann das Bezirksligaderby gegen den FC Fortuna Roth mit 4:1 und untermauerte damit seinen zweiten Platz.

Die SG Staffelstein/Lichtenfels gab bei der SG Fürth/Ketschenbach mit 1:2 ihre ersten Punkte der Saison ab. Der Vorsprung des Tabellenführers vor dem FC Redwitz (1:1 gegen die SG Neuses/Gehülz) beträgt aber immer noch komfortable sieben Zähler.

Landesliga Nord

Schwabthaler SV - SV Leerstetten 0:0

Die Schwabthalerinnen gingen gewarnt ins Heimspiel, denn Leerstetten fügte eine Woche zuvor dem Spitzenreiter FC Ezelsdorf seine erste Niederlage zu. Die ersten zehn Minuten gehörten der Heimelf von Trainerin Theresia Vogt. Nach einer Kombination lief S. Hornung alleine aufs gegnerische Gehäuse zulief, schloss aber zu überhastet ab (2.). Nur vier Minuten später verpasste Keil knapp per Hacke. Danach fand Leerstetten besser ins Spiel. Die Gäste versuchten, mit langen Bällen das Mittelfeld schnell zu überbrücken, doch stand die Heimelf kompakt und ließ nichts zu. In der 35. Minute lief Kestler alleine aufs Gästetor zu, wollte noch Keil bedienen, doch eine SVL-Verteidigerin entschärfte die Situation. Kurz vor der Pause stoppte ein Abseitspfiff eine Kestler-Keil-Kombination.

Nach dem Seitenwechsel fand das Spiel wieder weitgehend im Mittelfeld statt. Torschüsse waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 57. Minute köpfte nach einem Eckball von Hönninger Hornung knapp drüber. In der 80. Minute besaßen die Mittelfränkinnen die Chance zur Führung doch verfehlte Hauffenmeyer das Tor. JaS

Bezirksoberliga

FC Michelau - FC Eintr. Bayreuth 4:0

Nach der 0:10-Pleite am Ostermontag rehabilitierte sich die Elf von FCM-Trainer Christian Wich gegen die abstiegsbedrohte Bayreuther Eintracht. Trotz eines dünnen Kaders war ein Sieg über die nur zu zehnt angereisten Bayreutherinnen Pflicht. So startete die Heimelf druckvoll in die Partie. Nach zwei Minuten erzielte Dinkel nach einem Querpass von Schmitt das 1:0. Danach hatte die Heimelf immer wieder gute Chancen, spielte den letzten Ball aber nicht konsequent genug. So vergaben Müller (9.), Friedmann (15.) und Dinkel (17.), die das Aluminium traf, Chancen zum 2:0. Nach gut 20 Minuten machte es Müller dann besser, als sie per Direktabnahme das Leder im Tor versenkte.

Nach der Pause versuchte die Heimelf dann, ihre Führung weiter auszubauen. Schon in der 48. Minute bediente Sünkel mit einer schönen Flanke Dinkel, die zum 3:0 einköpfte. Nach einer guten Stunde machte Opitz dann den Deckel drauf, als sie die Gästetorfrau ausspielt und den 4:0-Endstand erzielte. Danach gab es noch mehrere Gelegenheiten, das Ergebnis in die Höhe zu Schrauben, doch Dinkel, Opitz und Schmitt verfehlten mit ihren Schüssen knapp das Tor.

Bezirksliga West

SCW Obermain - FC Fortuna Roth 4:1

Die Weismainerinnen begannen das Derby nervös. Die Rotherinnen agierten im Mittelfeld gefälliger, Weismain reagierte nur. Luisa Schütz drosch einen Freistoß in die SCWO-Mauer; Schiedsrichter Schnapp zeigte überraschend wegen Handspiels auf den Elfmeterpunkt. Schütz verwandelte souverän zum 0:1 (8.). In der Folge bekam die Heimelf die Partie besser in den Griff. Nach zwei vergebenen Chancen aus kurzer Distanz - einmal landete die Kugel am Pfosten - erzielte Laura Endres den verdienten Ausgleich (40.). In Hälfte 2 hatten die Einheimischen das Spiel komplett im Griff. Mit enormer Laufbereitschaft zwang man die Fortuna in die Defensive. Gästesturmführerin Nicole Treubel wurde von Larissa Stark fast komplett aus dem Spiel genommen. Die starke Laura Endres sorgte mit ihren weiteren Treffern für eine Vorentscheidung (53., 64.). Den Schlusspunkt einer in Halbzeit 2 recht einseitigen Partie setzte Goalgetterin Sarah Henkel in der 68. Minute. Weismain spielte zwar weiter munter nach vorne, es blieb aber beim 4:1. asch

Kreisliga Nord

SG Fürth/Ketschenbach - SG Staffelst./Lichtenf. 2:1

Spitzenreiter SG Staffelstein/Lichtenfels agierte in der Anfangsphase meist über den Flügel mit langen Bällen. Die erste Chance der Gäste vereitelte die Fürther Torhüterin reflexartig. Danach stand die Abwehr der Heimelf stabil und ließ nichts mehr zu. Zu Beginn der zweiten Halbzeit regnete es eine Viertelstunde lang in Strömen. In der 60. Minute spielten die Gäste im gegnerischen Strafraum aus einer vermeintlichen Abseitsposition den Ball quer. Torhüterin Natalie Prötzel rutschte weg. Im Kampf um den Ball spitzelte Gästespielführerin Katrin Neckermann den Ball über die Linie, traf dabei aber die Keeperin, worauf hin der Schiedsrichter auf Stürmerfoul entschied. In der 80. Minute nutzte Annika Fleißner einen Abwehrfehler der Gäste zum 1:0. Die Lichtenfelserinnen warfen nun alles nach vorne. Prötzel war aber hellwach und stets eher am Ball als die heraneilenden Stürmerinnen. Einen langen Abschlag nahm Fleißner auf und markierte das 2:0 (85.). In der 90. Minute rutschte Maria Klose im eigenen Strafraum etwas zu ungestüm zum Ball und traf eine Lichtenfelserin - Elfmeter. Neckermann verkürzte auf 1:2. In den letzten Minuten verteidigten die Fürtherinnen ihre Führung und die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf. FC Redwitz - SG Neuses/Gehülz 1:1

Wie bereits im Pokalhalbfinale vor drei Wochen kamen die Redwitzerinnen gegen die SG Neuses/Gehülz nicht über ein Unentschieden hinaus. Von Beginn an war die Heimelf zielstrebig in Richtung SG-Tor unterwegs. In der 20. Minute brachte Laura Herbst aus elf Metern Redwitz in Führung. Kurz darauf scheiterte die agile Selin Atik an SG-Torfrau Denise Stadelmann, den Nachschuss von Jessica Freitag kratzte Chantal Gaidzik noch von der Linie. Kurz vor der Pause scheiterten für Redwitz Atik und Jessica Götz, die den Pfosten traf. Nach der Pause verzog Jessica Götz freistehend aus fünf Metern. Im Anschluss rettete wieder der Pfosten des SG-Tores. Als nach einem Eckball Laura Herbst den Ball an der bereits geschlagenen SG-Torfrau vorbeizirkelte, fälschte eine Redwitzerin den Ball unglücklich ins Toraus ab. In der 85. Minute stellen die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Ein Missverständnis in der Redwitzer Abwehr nutzte Lea Kaiser zum 1:1.pfad