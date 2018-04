Derby-Sensation beim TV Weidhausen bleibt aus

Die Sensation blieb aus: Im Lokalderby gegen den TV Weidhausen wurde der Meister der Bezirksoberliga, die HG Kunstadt, seiner Favoritenrolle gerecht und bleibt mit dem 27:21-Auswärtssieg auch an seinem vorletzten Spieltag ungeschlagen.

Für den TVW ist die Hallensaison 2017/18 damit nun beendet, während die HG Kunstadt noch ein Heimspiel gegen die HSG Rödental/Neustadt zu absolvieren hat (Sonntag, 16 Uhr).



Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen -

HG Kunstadt 21:27 (7:14)

Die Gäste waren von Beginn an dominant. Diesmal wurde die HGK von Roland Groh gecoacht, denn Andrei Stirbati wollte selbst im Derby antreten. Zwar eröffnete Weidhausens Torjäger Johannes Bauer die Partie mit dem ersten Treffer, doch danach gab die HG Kunstadt den Ton an. Hajack Karapetjan schien es darauf anzulegen, im Duell der erfolg-reichsten Torschützen der Liga gegenüber Johannes Bauer Boden gut zu machen und überzeugte auch als Siebenmetervollstrecker. Nach der Partie bleibt Bauer, der sieben Treffer für den TV Weidhausen beisteuerte, dennoch weiter vorne.

Erst Mitte der ersten Hälfte fand der TVW besser ins Spiel und bot dem Meister zeitweise ein Derby auf Augenhöhe, auch wenn die Kunstadter offensiver agierten. Doch der gut aufgelegte TVW-Spieler Jonas Faber hielt den Vorsprung der Gäste im Rahmen und schaffte es häufig, die Angriffe der HGK in der letzten Sekunde zu unterbinden.



TV Weidhausen steckt nicht auf

Bis zum Seitenwechsel war die HGK auf 14:7 davongezogen, doch im zweiten Abschnitt wurde es noch einmal spannend. Die Heimmannschaft agierte nun deutlich selbstbewusster und strukturierter in den Angriffsbewegungen, wodurch sie auf 15:17 herankam (45. Minute). Ein Doppelschlag von David Jung, gefolgt von einem Stirbati-Treffer, brachte die Gäste aber wieder zu einem beruhigenden 20:15-Vorsprung. Erneut steckte Weidhausen nicht auf und rannte selbstbewusst gegen das HGK-Bollwerk an. Beim 21:24 in der 56. Minute kam beim TVW erneut Hoffnung auf, vielleicht doch noch für eine Überraschung zu sorgen. Doch eine "Oester-Packung" (zwei Treffer von Oliver Oester, einer von Nicklas Oeste) stellte den deutlichen Endstand her. kag



Tore für den TV Weidhausen: J. Bauer 7, F. Büttner 4, C. Büttner, C. Freitag je 3, S. Büttner 2, M. Werner, F. Querfeld je 1.



Tore für die HG Kunstadt: H. Karapetjan 6/2, J. Anderson 5, O. Oester, D. Jung je 4, M. Deuber 3, A. Sirbati, N. Oester je 2, D. Maile 1. / SR: Nicholas Cudd, Christopher Dams