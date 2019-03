Derby für TV Michelau zum Schluss

Der Meister der Bezirksklasse West, die Reserve der HG Kunstadt, gibt seine Visitenkarte bei den Korbmachern ab. Die Kunstadter haben an die Mainfeldhalle nicht die besten Erinnerungen.

Am vergangenen Sonntag unterlagen sie an gleicher Stelle der Reserve des TV Weidhausen mit 29:31 und im Hinspiel hatten sie mit den Borchert-Schützlingen in der Obermainhalle mehr Probleme, als ihnen lieb sein konnte. Mit 23:22 hatten sie sich nur knapp behauptet und waren vom starken Auftritt der jungen Michelauer Mannschaft wohl überrascht.

Die Michelauer gehen mit breiter Brust ins Duell mit dem Meister, fertigten sie doch zuletzt den Tabellenvierten Burgebrach mit 24:14 ab. Für beide Teams ist es letztlich ein Prestigeduell, bei dem sich die Zuschauer auf sehenswerten Handballsport freuen dürfen.

Spendenaktion läuft weiter

An der Kasse wird erneut zur Spendenaktion für "Milahs Nest" aufgerufen. Wie bereits berichtet, leidet Milah an einem schweren Gendefekt, der für die Eltern eine enorme finanzielle Herausforderung ist. Wer helfen möchte, hat hier letztmalig die Gelegenheit dazu. kag