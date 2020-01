Derby am Freitag im "Teufelskeller"

Am Freitagabend kommt es in der Burgkunstadter Stadthalle zum Derby zwischen dem TTC und dem TTV, der als Tabellenführer klarer Favorit ist. Am Samstag sind beide Mannschaften jeweils auswärts gefordert.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Burgkunstadt - TTV Altenkunstadt

Das Kunstadter Lokalderby wurde auf diesen Freitag (20 Uhr) vorverlegt, da sich der Burgkunstadter Spitzenspieler Gerald Nidetzky für die bayerische Seniorenmeisterschaft qualifiziert hat, die am ursprünglichen Spieltermin am 15. Februar stattfindet. Gegen den neuen Tabellenführer von der anderen Mainseite gehen die TTCler als Außenseiter in die Partie, zumal sie das Hinspiel mit 3:9 verloren haben. Um einen Punkt zu ergattern, müsste aus Burgkunstadter Sicht schon alles passen, aber dass sie im "Teufelskeller" für eine Überraschung gut sind, haben sie ja oft genug bewiesen - zumal sicher wieder viele Zuschauer zu erwarten sind. TSG Bamberg - TTV Altenkunstadt

Am Samstag (17 Uhr) treten die Altenkunstadter um Spielführer Holger Funke bei der TSG Bamberg (13:9) an, die als Aufsteiger einen guten Platz 5 belegen. In der Vorrunde fuhren die TTVler trotz heftiger Gegenwehr einen 9:3-Sieg ein. Die Postler werden alles versuchen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. TV Ebern - TTC Burgkunstadt Nicht viel besser sind die Burgkunstadter Erfolgsaussichten für den Samstag. Ab 16.30 Uhr sind sie beim Tabellenzweiten TV Ebern zu Gast. Die ambitionierten Eberner, die nach einem 6:9 gegen Kronach am vergangenen Wochenende die Tabellenführung an Altenkunstadt abgaben, sind nach wie vor mittendrin im Titelrennen. Allerdings stand der TTC schon beim 5:9 im Hinspiel vor einer Überraschung und rechnet sich eine kleine Siegchance aus. fk/gi