Der Gegner des FC Lichtenfels hat einen Negativlauf

Der FC Lichtenfels liegt in der Landesliga Nordwest voll im Soll. Vor allem dank des goldenen Septembers mit vier Siegen in vier Spielen hat sich das Team des Trainer-Gespanns Oliver Müller/Christian Goller als Siebter im Mittelfeld festgesetzt. Und sogar der dritte Platz ist in Reichweite. Doch um in der Tabelle weiter zu klettern, ist am Sonntag (15 Uhr) ein Auswärtssieg bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach Pflicht.

Auf dem Papier ist das ein dankbarer Gegner für den FCL. Die DJK ist nach gutem Saisonauftakt inzwischen seit acht Spielen sieglos - zuletzt setzte es fünf Niederlagen in Folge - und vom vierten Platz auf die zwölfte Position abgerutscht. Ganz anders sieht die Bilanz bei den Lichtenfelsern aus: In den vergangenen sieben Spielen holten sie fünf Siege und ein Unentschieden. Nur die Begegnung beim TSV Kleinrinderfeld ging knapp mit 0:1 verloren. Trainer Goller warnt aber vor übertriebener Euphorie und Arroganz in den eigenen Reihen: "Wir sind diesmal zwar Favorit, aber in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn man die eigene Leistung nicht abruft, kann man hier auch nicht gewinnen. Diese Liga ist in der Breite einfach sehr ausgeglichen."

Lichtenfelser Defensive in starker Form

Das mussten die Lichtenfelser selbst schon erfahren, als sie zu Saisonbeginn überhaupt nicht in Tritt kamen und mehrere Spieltage auf einem Abstiegsrang standen. Doch die FC-Defensive ist inzwischen gefestigt und sollte weitere Erfolge ermöglichen - gerade gegen eine offensivschwache Mannschaft wie die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach. 18 Tore nach 15 Spielen sind in der Landesliga Nordwest der zweitschlechteste Wert. "Es ist schön, wie gut unsere Defensive in den letzten Woche funktioniert", sagt Goller. "Aber das ist immer die Grundvoraussetzung. Wir müssen als Team funktionieren und dürfen nicht den Fehler machen, jemanden zu unterschätzen. Dafür sind wir nicht gut genug. Aber wir wissen, was wir können - und wir sind für jeden Gegner unangenehm."

Nicht gut gespielt, aber gepunktet

In der vergangenen Woche reichte dem FC Lichtenfels eine durchwachsene Leistung, um sich mit 1:0 gegen den TuS Röllbach durchzusetzen. Dementsprechend fordert Goller nun eine Steigerung: "Gegen Röllbach waren wir spielerisch nicht gut, aber immerhin haben wir gepunktet. Damit haben wir die Niederlage eine Woche zuvor wieder wettgemacht. Da hatten wir besser gespielt, standen aber am Ende mit leeren Händen da. Das Spiel gegen Röllbach war von unserer Seite her nicht gut, aber der Gegner war eben nicht besser."

Der Trainer weiß, wo er den Hebel ansetzen muss: "Wir müssen alles ein wenig anders machen, mit mehr Struktur." Die Zielsetzung für die beiden letzten Hinrunden-Spiele ist für Goller klar: "Wir wollen unseren Lauf der letzten Wochen fortführen und noch mindestens einen Sieg holen." Und den am besten gleich am Sonntag.