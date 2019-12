Dem AC Lichtenfels fehlen die Optionen

Im vorletzten Kampf der Saison Bundesliga Südost ging es für die Ringer des AC Lichtenfels auswärts auf die Matte. Beim FC Erzgebirge Aue hatte der ACL ohne Rumen Savchev, Achim Thumshirn, Andrzej Sokalski und die langfristigen Ausfällen im Schwergewicht einen schweren Stand. Ersatzgeschwächt unterlagen die ACLer mit 7:22. Die Punkte im Erzgebirge holten Ahmed Duman, Hannes Wagner und Tobias Schütz.

57 kg, Griechisch-römisch: In der falschen Stilart eingesetzt, tat sich Karen Zurabvn (ACL) gegen Mariusz Los schwer. Zurabyan geriet schnell in die Defensive und in Unterlage.Dem Auer gelangen weitere Wertungen zum 7:0-Pausenstand. Nach einem Wurf in der zweiten Runde fand der Kampf ein vorzeitiges Ende. (0:4)

130 kg, Freistil: Nach einem unglücklichen Start lief Christoph Meixner (ACL) gegen Ilja Matuhin der ersten Wertung hinterher. In der zweiten Runde und besser auf den Gegner eingestellt sah Meixner überlegen aus und punktete selbst. Zum Sieg reichte das aber nicht. (0:6)

61 kg, Freistil: Ahmet Duman holte gegen Said Gazimagomedov den ersten Punkt für den ACL. Nach frühem Rückstand drehte der ACLer mit einer Zweierwertung den Kampf. Nach der Unterbrechung war es Duman, der sich aktiver präsentierte. Mit einem weiteren Achselwurf, den ersten wehrte der Auer ab, besorgte Duman den ersten Sieg für den ACL. (4:6)

98 kg, Griechisch-römisch: Hannes Wagner (ACL) machte gegen den deutlich größeren und schwereren Rolf Linke von Beginn an Druck und holte mit einem Armzug die erste Viererwertung. Durch die angeordnete Bodenlage und eine erkämpfte Oberlage stellte Wagner auf 7:0.

In der zweiten Runde blieb der ACL-Punktegarant obenauf. Der Kampfrichter sprach Wagner aber überraschend passiv, der ACLer musste in die Bodenlage und wurde dort gedreht. Das machte aus drei Mannschaftspunkten für den AC Lichtenfels nur zwei. (6:6)

66 kg, Griechisch-römisch: Nach einer Reihe verschiedener Wertungen war es Philipp Herzog (Aue), der mit der deutlich besseren Ausgangslage gegen Lichtenfels' Mario Petrov in seine Ecke ging. Eine halbe Runde nach der Unterbrechung war der Kampf vorzeitig vorbei. (6:10)

86 kg, Freistil: Eine Überraschung verpasste Darius Mayek. Der Lichtenfelser überstieg den Durchdreher von Aues Franco Büttner, sicherte sich die Zweierwertung und hielt seinen Gegner in der gefährlichen Lage. Aus dieser befreite sich der Gastgeber, ging mit einer Führung in die Pause und beendete den Kampf in Runde 2 vorzeitig. (6:14)

71 kg, Freistil: Krum Chuchurov (ACL) ging gegen Krzysztof Bienkowski in die Offensive, sicherte sich eine Zweierwertung und legte kurz darauf zum 4:0-Pausenstand nach. Zurück auf der Matte machte sich der Gewichtsunterschied bemerkbar. Nach einer verstrichenen Aktivitätszeit verbuchte der Auer den ersten Punkt, bevor er sich die Oberlage und die Folgewertungen zum 9:4 sicherte. (6:16)

80 kg, Griechisch-römisch: Gewohnt vorwärtsarbeitend setzte Tobias Schütz (ACL) Francis Weinhold unter Druck, zwang seinen Gegner zum Fehler und nutzte die Situation zum erfolgreichen Schwunggriff. Der wurde in einer aus ACL-Sicht umstrittenen Schiedsrichterentscheidung nur mit zwei, statt mit vier Punkten bewertet. Aus einer Kopfklammer erhöhte Schütz auf 5:1. Aufgrund von Passivität ging in der zweiten Runde die angeordnete Bodenlage an den Gastgeber, ehe der Unparteiische den Auern erneut zwei Punkte wegen Inaktivität des Lichtenfelsers zusprach. Knapper als erwartet gelang nach einer starken Leistung und vor den Augen des Nachwuchses der 5:4-Sieg. (7:16)

75 kg, Griechisch-römisch: Johannes Lurz (ACL) lief gegen Krisztian Jäger schnell den Punkten hinterher. Der Auer Griechisch-Spezialist rang in seiner Stilart frei auf, und sammelte vor der Pause genug Punkte zum Sieg. (7:20)

75 kg, Freistil: Alexander Ender (ACL) hatte mit Jakob Barth einen Gegner auf Augenhöhe. Nach zögerlichem Start war es Barth, der mit 4:0 in Front ging, ehe der Lichtenfelser auf 3:4 verkürzte. Zu Beginn der zweiten Runde war es erneut der Gastgeber, der davonzog. Sichtlich erschöpft brach Barth ein und Ender erzielte unter anderem eine Viererwertung. Bevor der Lichtenfelser den Kampf drehte, ging Ender aber die Zeit aus. (7:22) dm