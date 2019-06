David Daumann von Friesen nach Marktzeuln

Der TSV hat in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Verbleib in der Bezirksliga geschafft. TSV-Abteilungsleiter Dieter Rauch ist sich mit den Friesenern einig, dass der pfeilschnelle Flügelflitzer wechseln kann. "Daumann hat schon seit Jahren guten Kontakt zu unseren Spielern", weiß Rauch. Ein Wechsel vor einem Jahr zerschlug sich. Doch nun kommt Daumann. "Mir ist es sehr schwer gefallen, den SV Friesen zu verlassen, weil ich mich bei diesem Verein immer sehr wohl gefühlt habe und auch stets sehr wertgeschätzt wurde. Nun ist es aber aus beruflicher Sicht so, dass ich unter der Woche nicht mehr zu Hause bin und somit nicht mehr trainieren kann", begründet der 26-Jährige seinen Wechsel eine Klasse tiefer. Mit einigen seiner besten Kumpels will Daumann helfen, dass die Zeulner den Ligaverbleib schaffen. " Ich glaube, dass wir ganz gut in dieser Liga aufgestellt sind, um eventuell im hinteren Mittelfeld mithalten zu können. Und persönlich möchte ich dort, was auch der Trainer von mir fordert, eine gewisse Führungsrolle übernehmen und meine bisherige Erfahrung den anderen Spielern mitgeben", äußert sich Daumann in einer Meldung des TSV in den sozialen Medien. red