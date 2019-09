Das Spitzenspiel im Fokus

Das Spitzenspiel der Kreisliga Kronach steigt am Sonntag in Neukenroth: Der zweitplatzierte TSV empfängt seinen punktgleichen unteren Tabellennachbarn ASV Kleintettau. Ein Unentschieden in dieser Partie käme der SpVgg Lettenreuth und der DJK Lichtenfels entgegen. Die Lettenreuther könnten dann mit einem Heimsieg gegen den FC Marktgraitz ihre Spitzenposition wieder ausbauen, die Lichtenfelser mit einem Sieg beim TSV Ludwigsstadt den Abstand zu Relegationsplatz 2 verringern.

Und die ambitionierten Lichtenfelser sind in starker Form. Sie haben sich nach durchwachsenem Saisonstart in den vergangenen Wochen von Platz 12 auf den vierten Rang nach vorne gearbeitet. DJK-Trainer Maurice Koch ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft beim schwer zu schlagenden TSV Ludwigstadt den dritten Sieg in Folge feiert. Koch blickt auch auf die anderen Partien des elften Spieltags und hat im Topspiel - wenig überraschend - ein Unentschieden auf dem Tippzettel.

Donnerstag, 17.30 Uhr

FC Stockheim (12./12) - FC Lichtenfels II (13./10)

"Stockheim hat nach dem Spiel gegen uns den Bock umgestoßen und eine Serie gestartet. Lichtenfels II hat zuletzt überzeugend gegen Lettenreuth gewonnen. Das wird ein sehr enges Spiel. Aber da Lichtenfels vor allem über das Spielerische kommt und das in Stockheim nicht möglich ist, gewinnt die Heimmannschaft mit 2:1."

Samstag, 16 Uhr

Wolfers-/Neuengrün (5./14) - SV Friesen II (10./12)

"Beide Mannschaften sind Wundertüten, vor allem der SV Wolfers-/Neuengrün. Der kann jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Tore werden auf jeden Fall fallen, da beide Teams defensiv anfällig sind. Das Spiel endet 2:2."

TSV Ludwigsstadt (14./8) - DJK Lichtenfels (4./16)

"Die Ludwigsstadter sind gut gestartet, hatten aber zuletzt einen kleinen Durchhänger. Dass sie schwer zu schlagen sind, sieht man an ihren sechs Unentschieden. Wir haben nach dem knappen Sieg gegen den SV Friesen II aber etwas gutzumachen und brauchen auch mal eine Siegesserie. Daher gewinnen wir mit 2:0."

SpVgg Lettenreuth (1./21) - FC Marktgraitz (8./13)

"Für die Lettenreuther wird sich zeigen, ob das Spiel gegen Lichtenfels II ein Ausrutscher oder der Beginn einer Formkrise war. Ihr Vorteil ist der kleine Platz, den sie gewohnt sind. Es wird ein torreiches Spiel, da Marktgraitz über eine gute Offensive verfügt. Aber Lettenreuth siegt mit 3:2."

Sonntag, 15 Uhr

FC Burgkunstadt (15./7) - FC Lichtenfels II (13./10)

"Die Burgkunstadter scheinen mit ihrer jungen Truppe in der Kreisliga angekommen zu sein. Sie haben aber länger nichts mehr geholt und sind deshalb ein wenig verunsichert. Wenn die Lichtenfelser von Beginn an Druck ausüben, dann setzen sie sich mit 3:1 durch."

DJK-SV Neufang (6./14) - TSF Theisenort (7./13)

"Neufang ist im Aufwind, während Theisenort aktuell eine schwierige Phase durchläuft. Die TSF haben in den letzten Wochen fast immer verloren. Neufang ist Favorit und gewinnt mit 2:1."

Sonntag, 16 Uhr

TSV Neukenroth (2./19) - ASV Kleintettau (3./19)

"Zwei offensiv gute Mannschaften, die auch spielerisch überzeugen. Aber ein Spitzenspiel sind beide nicht gewohnt. Von daher erwarte ich die Teams ein wenig verkrampft. Sie teilen sich mit einem 1:1 die Punkte."

TSV Steinberg (16./5) - FC Stockheim (12./12)

"Stockheim hat zuletzt eine Serie hingelegt, doch die Steinberger schaffen eine Überraschung und gewinnen zu Hause knapp mit 1:0."

Sonntag, 16:30 Uhr

TSV Weißenbrunn (9./13) - SCW Obermain (11./12)

"Schwer zu sagen, wie dieses Spiel laufen wird. Ich habe beide Mannschaften weiter vorne erwartet. Beide verfügen über sehr viel individuelle Qualität, aber die Liga ist sehr ausgeglichen. Am Ende steht es 1:1."

Hier spricht der Kreisliga-Coach

Maurice Koch (DJK Lichtenfels): Die DJK Lichtenfels startete mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison der Kreisliga Kronach. Die Mannschaft von Trainer Maurice Koch wurde als Top-Favorit auf die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg gehandelt. In der vergangenen Saison verpassten die Lichtenfelser als Dritte knapp den Aufstiegsrelegationsplatz - lediglich ein Punkt fehlte in der Endabrechnung auf die SpVgg Lettenreuth. Das soll sich in dieser Saison ändern. Doch der Start lief schleppend: Nach drei Unentschieden und einer Niederlage in den ersten vier Spielen lag die DJK nur auf Rang 12. Seitdem geht es aber steil nach oben für die DJK. Durch drei Erfolge aus den vergangenen vier Spielen ist sie auf Position 4 in der Tabelle geklettert.

Wie ist es der DJK gelungen, sich nach schwachem Saisonstart zu steigern?

"In der Saisonvorbereitung lief es nicht gut, und so sind wir recht katastrophal in die Saison gestartet. Es gab zu wenig Teilnahme an Trainingsbetrieb - teils verletzungsbedingt, teils auch aus fadenscheinigen Gründen. Dann ist man zu Saisonbeginn körperlich nicht auf dem erforderlichen Niveau. Dass gegen uns alle Mannschaften doppelt so viel Gas geben, sollte klar sein. Dagegen müssen wir uns Spiel für Spiel wehren, das gelingt nicht mit 50 Prozent der Leistung. Wir wollen in dieser Saison so lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen. Ob ein Aufstieg von Vereinsseite her sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Wir wollen so gut es geht mitmischen, schließlich spielen wir am letzten Spieltag noch gegen Lettenreuth - und ich sehe aktuell keine Mannschaft, die vorneweg marschieren wird."