Das erste Endspiel für SG Kunstadt-Weidhausen

Scheinbar mit dem Rücken zur Wand stehen die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen. Trotz vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer hat die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn noch alle Trümpfe in der Hand.

Landesliga Nord, Frauen

SG Kunstadt-Weidhausen - TV Marktsteft

Die wichtigste Trumpfkarte ist die Heimstärke, die die SG am Sonntag (14 Uhr) in der Obermainhalle gegen den TV Marktsteft unter Beweis stellen muss. Aus Sicht der Gastgeberinnen steht nämlich das erste große "Endspiel" um den Ligaverbleib an.

Der Mitaufsteiger vom TV Marktsteft belegt als oberer Tabellennachbar den zehnten Tabellenplatz, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Dabei hätte man in Reihen des TVM vor einigen Wochen selbst nicht daran gedacht, noch einmal um den Klassenerhalt zittern zu müssen. Doch die letzten Spieltage verliefen für das Team von Trainer Vilo Vitkovic nicht nach Plan. Sechs Niederlagen aus den letzten acht Spielen ließen die Unterfranken nach unten rutschen.

SG will Abwärtstrend stoppen

Vor allem die knappe 23:24-Heimniederlage letzte Woche gegen die HSG Pleichach ließ die Köpfe beim TVM noch tiefer hängen. Da aber auch die SG Kunstadt-Weidhausen momentan einen Abwärts- statt einen Aufwärtstrend erlebt, wird sich am Sonntag wohl das Team durchsetzen, das die jüngste Vergangenheit am schnellsten aus den Köpfen bekommen wird.

Wichtig wird es aus Sicht der Gastgeberinnen sein, die Kreise von Ina Hertlein einzuengen. Sie steht in der Torschützenliste auf Platz 3 und netzte im Hinspiel zwölf Mal ein. Allerdings zeigte die SG damals ihre kämpferische Seite und holte trotz klaren Rückstands mit dem letzten Angriff ein 28:28-Unentschieden. Genau zu diesem Einsatzwillen muss die SG zurückfinden.

Entspanntes Spiel für "Zweite"

Deutlich entspannter kann die zweite Mannschaft auftreten, wenn sie am Sonntag (18 Uhr) die Reserve des TSV Weitramsdorf empfängt. Denn die Gäste spielen außer Konkurrenz.