Damen 50 des TC Lichtenfels feiern vorzeitig die Meisterschaft

Am vergangenen Spieltagbezwangen sie ihren hartnäckigsten Mitkonkurrenten, den TSV Melkendorf, auf dessen Anlage mit 4:2.

Für die Herren 30, die am Wochenende spielfrei waren, steht die Bewährungsprobe noch aus. Sie kämpfen am 29. Juni in Kronach gegen den ebenfalls verlustpunktfreien TC Kronach um den Titel.

Die Lokalderbys der Damen 50 II gegen Staffelstein und der Herren 40 gegen den TC Burgkunstadt gingen jeweils an die Gäste.

Bezirksklasse 1, Damen 50

TSV Melkendorf -

TC Lichtenfels 2:4

Im Vierer-Team des TCL fehlte diesmal Mathilde Hofmann. So gab Andrea Dütsch ihr Debüt, das sie souverän in zwei Sätzen gewann. Mehr Mühe hatten Alexandra Vogt und Sabine Witt. Beide mussten in den Match-Tiebreak. Während Vogt das Nachsehen hatte, behielt Witt die Oberhand. In den Doppeln machten die TCL-Damen die Meisterschaft komplett.

Ergebnisse: A. Küfner - A. Vogt 6:1, 5:7, 10:4; R. Kintzel - S. Witt 3:6, 6:5, 8:10; C. Punke - G. Freitag 6:3, 6:1; B. Geyer - A. Dütsch 1:6, 0:6; U. Schubertth/R. Kintzel - A. Vogt/A. Dütsch 3:6, 1:6; M. Hager/C. Punke - S. Witt/G. Freitag 2:6, 6:7

Bezirksklasse 2, Herren 40

TC Lichtenfels -

TC Burgkunstadt 3:6

Beim Lokalderby der Herren 40 waren die Gäste besser besetzt. Volker Breitenbach setzte sich im Match-Tiebreak durch, nachdem er es im zweiten Satz nochmals spannend gemacht hatte. Auch Günter Herold dürfte mit seiner Leistung zufrieden gewesen sein. Beide Spieler triumphierten auch im Doppel. Die übrigen Begegnungen gingen an die Burgkunstadter. kag Ergebnisse: V. Breitenbach - M. Schmidt 6:3, 6:7, 10:3; G. Herold - U. Günther 4:6, 6:3, 10:8; H. Bittermann - M. Müller 0:6, 4:6; H.-j. Stößel - S. Schnödt 3:6, 1:6; K. Leitinger - M. Korzendorfer 0:6, 0:6; J. Klaus - R. Greisser 0:6, 0:6; V. Breitenbach/G. Herold - M. Schmidt/U. Günther 4:6, 6:3, 10:8; H.-J. Stößel/K.H. Reichenbecher - M. Müller/M. Korzendorfer 1:6, 0:6; K. Leitinger/J. Klaus - S. Schnödt/A. Krebs 5:7, 5:7

Bezirksklasse 2, Damen 50

TC Lichtenfels II -

TC Staffelstein 0:6

Gegen den Nachbarverein gingen die Lichtenfelserinnen leer aus. Während der Nachbarverein damit seine Position als unbesiegter Tabellenführer festigte, verharren die Damen II weiter auf einem Abstiegsplatz.

Ergebnisse: K. Diroll - I. Potzel 5:7, 0:6; B. Nielsen - E. Gebhardt 3:6, 3:6; K. Gronebaum - R. Lieb 2:6, 1:6; I. Werner Geiger - B. Preisinger-Lingen 0:6, 3:6; K. Diroll/B. Nielsen - I. Potzel/E. Gebhardt 1:6, 4:6; K. Gronebaum/I. Werner Geiger - R- Lieb/B. Preisinger-Lingen 2:6, 2:6