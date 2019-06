Damen 40 des Tennisparks feiern ersten Sieg

Landesliga, Damen 40

TV 1877 Lauf -

TP Lichtenfels 3:6

Durch eine tolle Mannschaftsleistung holten die Damen 40 ihren ersten Sieg in der Landesliga. Trotz Verletzung hatte Martina Müller ihre Gegnerin mit erstklassigen Grundschlägen im Griff und gewann klar in zwei Sätzen. Tanja Thiem-Hammerschmidt spielte zwar gutes Tennis, was jedoch nicht ganz zum Sieg reichte. In einem spannenden Spiel hatte Angelika Herold am Ende im Match-Tiebreak die Nase vorn. Simone Faber und Birgit Rosenbaum mussten beide nach gutem Start ebenfalls in den Match-Tiebreak, den sie dann aber klar zu ihren Gunsten entschieden. Fast wäre der Gesamtsieg schon in den Einzeln gelungen, doch musste Stefanie Dorsch nach gewonnenem ersten Satz den Match-Tiebreak an die Gegnerin abgeben. Durch eine kluge Doppelaufstellung ging die Partie mit 6:3 an die Lichtenfelserinnen.

Ergebnisse: Schmidt - Herold 2:6, 7:6, 6:10, Hoyer - Neuß - Müller 3:6, 1:6, Mages - Faber 6:3, 3:6, 1:10, Beierlein - Rosenbaum 6:3, 2:6, 4:10, Vogelhuber - Dorsch 4:6, 6:4, 10:4, Wagner - Thiem-Hammerschmidt6:4, 6:4, Schmidt/Wagner - Herold/Dorsch 2:6, 6:2, 8:10, Hoyer-Neuß/Vogelhuber - Faber/Rosenbaum 3:6, 2:6, Mages/Beierlein - Thiem-Hammerschmidt/Wendrich 6:0, 6:1

Bayernliga, Herren 60

TP Lichtenfels -

TC Altenfurt 8:1

Mit tollem Tennis an den Positionen 1 und 3, starken kämpferischen Leistungen an 4 und 5 sowie einer Aufgabe im Einser-Einzel durch den Gegner stand der Sieg der Lichtenfelser gegen das laut Leistungsklassen am stärksten besetzte Team in der Bayernliga bereits nach den Einzeln fest. Die Altenfurter waren mit allen Top-Leuten angereist, entschieden aber nur das Einzel an Position 6 für sich. Alle drei Doppel, darunter Gerd Bissinger mit Jiri Vranak, entschieden die Lichtenfelser bei großer Hitze für sich und bleiben somit ungeschlagen Tabellenführer.

Ergebnisse: Sembdner -Spindler 6:1, 6:2; Vranak - Jäger (w.o.) 3:0; Mazak - Jones 6:1, 6:2; Cerny - Matich 6:4, 6:3; Kisari - Wild 6:3, 6:4; Martin - Zissler 1:6, 3:6; Sembdner/Mazak - Spindler/Jones 6:1, 6:3, Vranak/Bissinger - Matich/Wild 6:4, 6:1; Cerny/Kisari - Belletz/Zissler (w.o.) 3:2

Bezirksklasse 1, Herren 40

TP Lichtenfels -

SC Kemmern 8:1

Seinen ersten Sieg feierte der Bezirksklassenneuling aus Lichtenfels beim Heimspiel gegen SC Kemmern. Schon nach den Einzeln hatten die Tennisparkler durch Siege von Thorsten Wagner, Thomas Schmutzler, Christian Schütz, Christian Kirmes, Sebastian Ratajczak und Thorsten Krappmann alles klar gemacht. In den Doppeln holte Kemmern im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt. sf/rm Ergebnisse: Wagner - Leistner(w.o.) 6:3, 6:6, Schmutzler - Bauersachs 6:1, 6:2, Schütz - Klimmt 6:2, 6:3, Kirmes - Köster 6:0, 6:2, Ratajczak - Fuchs 6:4, 6:2, Krappmann - Schramm 6:3, 3:6, 10:4. Wagner/Kisari - Köstzer/Fuchs 6:0, 6:1, Kirmes /Ratajczak - Bauersachs/Schramm 2:6, 6:2, 10:5, Palos/Krappmann - Klimmt/Kräck 3:6, 6:3, 8:10