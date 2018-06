Damen 40 des TC Lichtenfels siegen souverän in Rehau

Landesliga, Herren 50



kag



Ein volles Programm hatten die Tennismannschaften des TC Lichtenfels am vergangenen Spieltag zu absolvieren. Fünf Heimspiele und zwei Auswärtsbegegnungen standen auf dem Spielplan.Souverän trumpften einmal mehr die Herren 50 auf, doch die Erfolgsnachricht lieferten die Damen 40, die ihre Bezirksligapartie in Rehau mit 8:1 gewannen.Eigentlich hätten die Herren 50 nach den Einzeln schon feiern können, denn mit dem 5:1 stand der Heimsieg bereits fest. Lediglich "Ersatzmann" Hans-Jürgen Stößel tat sich gegen seinen um acht Leistungsklassen höher eingestuften Gegner schwer und musste im Match-Tiebreak die Segel streichen. Nachdem Petr Kutil/Wilhelm Wasikowski im Match-Tiebreak ihr Doppel gewonnen hatten, meldeten die beiden Hofer Alexander Müller/Gerd Köhler "walk over", und die Lichtenfelser konnten auf einen klaren Sieg anstoßen.Ergebnisse: P. Kutil - M. Frisch 7:5, 7:5; W. Wasikowski - A. Müller (w.o.) 1:6, 1:1; M. Weinmann - Z. Steiner 7:6, 6:1; Z. Tupy - A. Scholl 6:0, 6:0; T. Vogel - B. Damhjell 6:2, 2:6, 10:7; H.-J. Stößel - G. Köhler 6:3, 3:6, 6:10. - P. Kutil/W. Wasikowski - M. Frisch/A. Scholl 6:7, 6:4, 10:7; M. Weinmann/T. Vogel - A. Müller (w.o.)/G. Köhler (w.o.); Z. Tupy/ H.J. Stößel - Z. Steiner/B. Damhjell 4:6, 1:6Es war ein etwas ungleiches Duell zwischen dem hochklassig besetzten Tabellenführer und den Lichtenfelsern, bei denen der Tscheche Jan Fuka nach 6:7 im ersten Satz aufgeben musste. Und auch im Doppel mit Tim Bittermann war Fuka gehandicapt. Vom Ergebnis her wäre Tim Bittermann der Einzige gewesen, der die krachende Niederlage der Hausherren hätte verhindern können, doch auch er scheiterte im Match-Tiebreak.Ergebnisse: J. Jirovsky - S. Rinko 2:6, 1:6; J. Fuka (w.o.) - M. Mirdzhaliev 6:7, 0:0; P. Stössel - D. Bolf 0:6, 1:6; T. Scala - P.Poersch 1:6, 1:6; T. Bittermann - M. Poersch 3:6, 6:2; 5:10; M. Weisel - F. Pscherer 0:6, 1:6. - J. Jirovsky/P. Stössel - S. Rinko/D. Bolf 3:6, 4:6; J. Fuka/T. Bittermann - M. Mirdzhaliev/P. Poersch 1:6, 0:6; T. Scala/M. Weisel - M. Poersch/F. Pscherer 1:6, 1:6Auch die Herren 40 konnten ihren Heimvorteil nicht in einen Sieg ummünzen. Volker Breitenbach kämpfte sich zwar im Einzel als auch im Doppel mit Robert Hofmann in den Match-Tiebreak, doch die Hallstadter waren deutlich höher eingestuft und ließen den Lichtenfelsern nicht einmal den Ehrenpunkt.Ergebnisse: V. Breitenbach - S. Klock 3:6, 7:5, 4:10; G. Herols - B. Burgis 0:6, 3:6; H. Bittermannn - F. Schütz 3;6, 2:6; R. Hofmann - A. Eibel 1:6, 3:6; K. Leitinger - G. Rodenbusch 1:6, 2:6; S. Reuther - T. Holzenleuchter 1:6, 2:6. - V. Breitenbach/R. Hofmann - S. Klock/F. Schütz 0:6, 6:2, 4:10; G. Herold/S. Reuther - A. Eibel/G. Rodenbusch 3:6, 0:6; H. Bittermann/K. Leitinger - T. Hol-zenleuchter/S. Koch 3:6, 3:6Die Damen 40 vom TC Lichtenfels feierten in Rehau einen grandiosen Auswärtssieg. Nach dem 5:1 in den Einzeln wurden durch eine kluge Doppelaufstellung auch noch alle drei Matches gewonnen. In ihrer Verfolgerrolle fühlen sich die Damen 40 also offensichtlich recht wohl. In den Einzeln scheiterte Susanne Mehl nur hauchdünn im Match-Tiebreak. Dafür holte Edeltraud Nützel den Punkt. Vorbildlich war auch die Rolle von Mathilde Hofmann, die ihr Einzel souverän absolvierte und im Doppel mit Sylvia Dona im Match-Tiebreak den Kantersieg perfekt machte.Ergebnisse: B. Pittner-Ring - A. Herold 2:6, 1:6; G. Ruf - S. Mehl 3:6, 6:1, 11:9; E. Kauka - A. Vogt 0:6, 2:6; M. Knoll - S. Dona 5:7, 1:6; K. Reichel - M. Hofmann 3:6, 0;6;: E. Putzier - E. Nützel 6:3, 6:7; 7:10. - B. Pittner- Ring/E. Kauka - A. Herold/S. Mehl 3:6, 1:6; G. Ruf/K. Reichel - S. Dona/M. Hofmann 6:2, 1:6; 11:13; M. Knoll/R. Müller - A. Vogt/E. Nützel 2:6, 5:7Auf ihre Junioren konnten sich die TCler verlassen. Sie knöpften den Bindlachern alle Punkte ab und verbannten den TSV gemeinsam mit dem TC Grün-Weiß Bayreuth auf den letzten Tabellenplatz.Ergebnisse: M. Fendrich - J. Groll 6:1, 6:3; P. Schneidawind - J. Siecora 6:2, 6:3; M. Weinmann - Y. Geyer 6:1, 6:2; P. Dörrzapf - P. Larisch 6:1, 6:0. - M. Fendrich/Weinmann - J. Groll/J. Siecora 6:3, 6:3; P. Schneidwind/ P. Dörrzapf - Y. Geyer/P. Larisch 6:0, 6:1