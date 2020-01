Coburger D-Jugend verteidigt ihren Titel

Den Titel verteidigte der Bezirksoberligist FC Coburg durch einen 2:0-Endspielsieg über die JFG GW Frankenwald. Platz 3 und somit das letzte Ticket für die Bezirksmeisterschaft am 2. Februar in Burgebrach sicherte sich die SG Meilschnitz mit einem 1:0-Erfolg gegen die SG Grub am Forst.

In der Gruppe 1 setzte sich der Bezirksoberligist, die SG TSV Grub am Forst, souverän durch. Die SG Meilschnitz überraschte mit 9 Punkten und Platz 2. Ohne Zähler und ohne Tor schieden die Talente vom Gastgeber TSV Staffelstein als Gruppenletzter aus. In der Gruppe 2 zog der FC Coburg mit 10 Punkte als Erster ins Halbfinale ein. Die JFG GW Frankenwald folgte mit 7 Punkten knapp vor der JFG Rödental (6). Die SG Altenkunstadt (5) wurde Vierter. Die SG blieb ohne Punkt.

Das erste Halbfinale entschied nach ausgeglichenem Verlauf die JFG Frankenwald im Sechsmeter-Schießen gegen die SG Grub am Forst mit 2:1 für sich. Der FC Coburg zog nach einem sehr flotten Spiel mit Chancen auf beiden Seiten mit 3:0 gegen die SG Meilschnitz ins Finale ein.

Collin Pocket erzielte im Spiel um Platz 3 in der 8. Minute das Goldene Tor für Meilschnitz zum Sieg über Grub.

Wie im Gruppenspiel gewannen die Veste-Städter auch das Finale durch Tore von Cedrik Gäbelein und Kilian Göhring mit 2:0.

Kreisjugendleiter Michael Deuerling ehrte mit Koordinator Christian Brade, Turnierleiter Friedrich Amschler und Michael Schmelzer von der Kreissparkasse Coburg/Lichtenfels die Sieger. hakl