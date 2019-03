Coach Mario Reitz tritt zurück

Der TSV muss sich für seine letzten beiden Saisonspiele gegen Bischberg und Saas Bayreuth, sowie für das Final-Four-Turnier im Bezirkspokal Ende März in Bayreuth einen neuen Trainer suchen. Er wolle seinen Platz für einen neuen Impuls unter einem anderen Trainer freimachen, begründete Reitz seinen Schritt. Ein weiterer Grund lag darin, dass das Team in dieser schwierigen Saison seine Ziele wiederholt nach unten korrigieren musste. Der TSV hatte in den beiden Spielzeiten davor jeweils den dritten Platz belegt.

Dank vom Abteilungsleiter

TSV-Abteilungsleiter Michael Bornschlegel bedankte sich nach dem Spiel bei Reitz für seine Leistung und seinen Einsatz in den vergangenen drei Spielzeiten. "Mario hat innerhalb von zwei Jahren ein Spitzenteam geformt, das von dem einen oder anderen Ligakenner für diese Saison wieder unter den besten Drei erwartet wurde. Leider ging die Entwicklung der letzten Wochen in die falsche Richtung und so ist seine Entscheidung zu respektieren und akzeptieren." Bornschlegel will noch in dieser Woche eine Lösung finden.

Ausgeglichener Start

Die Staffelsteiner hielten in Gundelsheim im ersten Viertel (16:18) gut mit. Das Team um TSV-Kapitän Jonas Boysen geriet im zweiten Abschnitt immer mehr ins Hintertreffen. Die Gastgeber führten in der 15. Minute schon mit 33:17. Die Gäste kamen mit der Ganz-Feld-Pressverteidigung der Gundelsheimer nicht zurecht und leisteten sich etliche Ballverluste. Beim Stand von 42:24 wurden die Seiten gewechselt.

Höchster Rückstand 32 Punkte

Reitz forderte von seinen Spielern mehr Konzentration im Ballvortrag und beim Durchspielen der Systeme. Doch Gundelsheim startet mit einem 9:0-Lauf in die zweite Hälfte. In der 28. Minute betrug der Rückstand gar 32 Punkte (30:62). Im Schlussviertel ließen es die Gastgeber lockerer angehen. Staffelstein nutzte dies und verkürzte den Rückstand bis zum Ende auf 65:80.

Am kommenden Samstag (18 Uhr) ist der Dritte Bischberg zum letzten Heimspiel der Staffelsteiner zu Gast in der Adam-Riese-Halle. Mbo TSV Staffelstein: Albert (19), A. Feulner (18), Schneider (10), Schoger (6), Boysen (6), Dütsch (4), Saulich (2), Heidenreich