Christoph Meixner verpasst Bronze bei "Deutscher" knapp

Bei den deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im freien Stil war am Wochenende auch der Lichtenfelser Christoph Meixner am Start. Der Oberliga-Ringer des AC Lichtenfels trat in der 92-Kilo-Klasse an.



Gleich gegen späteren Meister

Hier bekam es der 27-Jährige mit insgesamt acht weiteren Kontrahenten zu tun. Die Auslosung am Freitag bescherte ihm im Viertelfinale das wohl schwerste Los. Hier wartete der Topfavorit und spätere deutsche Meister, William Harth vom ASV Mainz 88, auf den Lichtenfelser. Der Bundesliga-Ringer aus Mainz ließ Meixner keine Chance und bezwang ihn technisch überlegen mit 0:11.



Chance auf Bronze

Da Harth jedoch ins Finale einzog, bekam der ACler noch die Chance, eine Bronzemedaille zu ergattern. Tags darauf traf er auf den den Vize-Juniorenmeister Ertugrul Agca vom TV Essen-Dellwig. In Runde 1 spielte Meixner seine Erfahrung aus und beherrschte seinen Gegner. Dieser war während der ersten drei Minuten sehr passiv. Der Lichtenfelser führte zur Pause mit 1:0. In der zweiten Runde wurde Agca aktiver und glich zum 1:1 aus. Am Ende versuchte Meixner noch einmal alles, konnte seine Angriffe aber nicht in Punkte ummünzen. Agca kam noch zu fünf Punkten und sicherte sich mit einem 6:1 die Bronzemedaille. Der ACler musste mit Platz 5 vorlieb nehmen.

Das Finale in der 92-Kilo-Klasse gewann William Harth gegen Michael Kaufmehl vom TuS Adelhausen mit 3:0.