Chancen waren da

Zum Auftakt in die Bezirksliga-Saison handelten sich die Handballer der Turnerschaft Lichtenfels die erwartete Niederlage im eigenen Haus ein. Der Bezirksoberliga-Zwangsabsteiger HSV Hochfranken II spielte in der Korbstadt seine ganze Routine aus, um gegen den mit viel Herz - ärgerlicherweise aber auch mit vielen Fehlern - agierenden Gastgebern zu siegen. 29:35 (15:20) endete der Vergleich.

Ein Kompliment machte TSL-Spielertrainer Cornelius John dem Gästeteam hinsichtlich seiner ausgepufften Spielweise: "Besonders gegen den Kreisläufer hatten wir extreme Probleme." Die Lichtenfelser starteten nervös ins Spiel, blieben durch ihre starken Rückraumachsen John und Lukas Tremel in den ersten zehn Minuten noch auf Tuchfühlung (4:5, 10. Minute) zum Favoriten. Aus verlorenen Bällen der Gastgeber und glücklichen Abprallern schlug die HSV-"Zweite" in der Folge Kapital und erhöhte durch ihr tolles Mannschaftsspiel auf 13:6 (17.). Zum Ende der ersten Hälfte überzeugte die TSL, wobei besonders Lukas Will vorne wie hinten prima Arbeit leistete.

Nach der Pause überzeugten die Gastgeber durch ihren Kampfgeist. Das Heimteam zeigte, dass es durchaus gegen starke Teams bestehen kann. Bevor Joris Rießner verletzt aus dem Spiel musste, vollendete er schöne Konter. John war bei Siebenmetern souverän, und Neuzugang Manuel Fiedler markierte mit seinem dritten Tor das 21:24 (38.).

Überragend agierten auf beiden Seiten die Torhüter mit teils spektakulären Paraden. Ein paar leichtsinnige Ballverluste der TS spielten schließlich dem Gast in die Hände, der kräftig anzog und über die Außenpositionen, dem Rückraum und per Konter schöne Treffer erzielte. Beim 30:23 nach 46 Minuten war die Vorentscheidung gefallen. Lichtenfels: Renner, T. Freiburg - Fiedler (3), Schulze (2), Joris Rießner (4), Eisele, M. Rödel (2), Mahler (1), Tremel (9), Söllner, John (6/3), Jonathan Rießner (1), Will (1), B. Freiburg / HSV Hochfranken II: Westphal, Meisinger - Fritsch (4), Puschert (2), Zumpe (4), Kempf (3), Najman (2), Dietel (3), Fischer (4), Ludwig (4/4), Ziesmann (3), Schörner (3), Wolf (3)