Burgkunstadter Mitte liefert

Hart umkämpft war das Spiel der Altenkunstater Tischtennis-Herren in der Landesliga Nordnordost, bis der 9:5-Sieg über den SV Mistelgau feststand. Damit festigen die TTVler ihren ersten Tabellenplatz.

Die Burgkunstadter Herren besaßen nach der bitteren 7:9-Niederlage gegen Creußen gegen den Aufsteiger TSV Zell dieses Mal das Glück des Tüchtigen, siegten mit 9:7 und sollten bei nun vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz der größten Abstiegssorgen ledig sein.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTV Altenkunstadt - SV Mistelgau 9:5

Bei den abstiegsbedrohten Mistelgauern überragte der Ex-Altenkunstadter Mario Krug. Er gewann seine beiden Einzel und das Doppel.

Mit den Siegen von Hurina/Nazaryschyn und Ulrich/ Funke, bei einer knappen Niederlage von Zeller/Zasche ging der TTV mit einer 2:1-Führung in die Einzel. Hier überzeugte Miro Hurina und der im Schlusspaarkreuz spielende Frank Zeller, die ihre beiden Einzel jeweils sicher gewannen. Dima Nazaryschyn feierte einen Erfolg gegen Wendl, verlor aber mit 2:3 gegen Szilagyi. Mit dem gleichen Resultat endeten die Begegnungen von Martin Ulrich. Gegen Elias Krug gewann er sehr sicher, während ihn Mario Krug bezwang. Bei Holger Funke lief nicht viel zusammen. Er musste sich den Krug-Brüdern jeweils mit 1:3 beugen. Eine kämpferische Glanzleistung zeigte Tino Zasche, der gegen Hauffe einen 0:2-Rückstand wettmachte und noch mit 3:2 gewann. Altenkunstadt führte damit 8:2. Doch die Gäste gaben nicht auf und verkürzten auf 5:8, ehe Frank Zeller, der mit einem glatten Erfolg über Hauffe den Sack zumachte. gi Ergebnisse: Hurina/Nazaryschyn - Szilagyi/E. Krug 3:0; Ulrich/Funke - Wendl/Hauffe 3:1; Zeller/Zasche - M. Krug/Deinert 1:3; Hurina - Szilagyi 3:1; Nazaryschyn - Wendl 3:2; Ulrich - E. Krug 3:1; Funke - M. Krug 1:3; Zeller - Deinert 3:0; Zasche - Hauffe 3:2; Hurina - Wendl 3:0; Nazaryschyn - Szilagyi 2:3; Ulrich - M. Krug 2:3; Funke - E. Krug 1:3; Zeller - Hauffe 3:0 TTC Burgkunstadt - TSV Zell 9:7

Die Partie begann gleich mit zwei Überraschungen: Nidetzky/Linz unterlagen Fischbach/K. Heinold glatt, doch Pol/M. Eideloth bügelten dies mit einem 3:1-Sieg über A. Heinold/Späthling aus. Kern/Klieme sorgten für die 2:1-Führung. In die Einzel starteten die TTCler schlecht. Nidetzky und Linz kassierten vorne zwei knappe Niederlagen. Pol, Kern und Klieme gewannen ihre ersten Matches aber souverän. Da M. Eideloth gegen Rotsching eine knappe Niederlage einstecken musste, gingen die Burgkunstadter nur mit einem 5:4-Vorsprung in die zweite Runde. Hier blieb das vordere Paarkreuz abermals punktlos, so dass die Mitte wieder gefordert war: Und Sven Pol und Stefan Kern lieferten! M. Eideloth sicherte dem TTC gegen K. Heinold den Punkt. Klieme verpasste die Vorentscheidung hingegen knapp, als er Rotsching mit 8:11 im "Fünften" unterlag. Damit ging der TTC mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel, das passend zur Dramaturgie der Begegnung in den Entscheidungssatz ging. Hier behielten Nidetzky/Linz gegen A. Heinold und Späthling im Gegensatz zu ihren Einzeln mit 11:8 die Oberhand. fk Ergebnisse: Nidetzky/Linz - Fischbach/K. Heinold 0:3, Kern/Klieme - Völtl/Rotsching 3.2, Pol/Eideloth - A. Heinold/Späthling 3:1, Nidetzky - Späthling 1:3, Linz - A. Heinold 2.3, Pol - Völtl 3:0, Kern - Fischbach 3:0, Eideloth - Rotsching 1.3, Klieme - K. Heinold 3:0, Nidetzky - A. Heinold 0:3, Linz - Späth-ling 0:3, Pol - Fischbach 3:0, Kern - Völtl 3:2, Eideloth - K. Heinold 3:0, Klieme - Rotsching 2:3, Nidetzky/Linz - A. Heinold/Späthling 3:2

Bezirksoberliga, Damen

TV Oberwallenstadt -

TSV Bad Rodach 2:8

Der Tabellenführer Bad Rodach zog in Oberwallenstadt schnell mit 4:0 in Front. Martina Feiler gelang an Position 3 spielend gegen die TSV-Nr. 4 Anna Schmidt der erste Sieg im fünften Satz. Alle Register zog Luise Birkner beim 3:2-Erfolg im Spitzeneinzel gegen Manuela Bienek. Mehr gelang den TVO-Damen aber nicht. mfe Ergebnisse: Birkner/Feiler - Bienek/ Schmidt 1:3, Riedl/Feulner - Schirm/Schirm 0:3, Birkner - Svenja Schirm 2:3, Riedl - Bienek 0:3, Feiler - Schmidt 3:2, Feulner - Sophie Schirm 1:3, Birkner - Bienek 3:2, Riedl - Svenja Schirm 1:3, Feiler - Sophie Schirm 0:3, Feulner - Schmidt 1:3

Bezirksoberliga, Herren

TTC Burgkunstadt II -

TSV Scherneck 6:9

Einen herben Rückschlag im Kampf um den direkten Ligaverbleib musste die TTC-"Zweite" gegen den TSV Scherneck hinnehmen. Dabei legten die Burgkunstadter gut los: M. Eideloth/Hoffmann bezwangen Klein/Kalb mit 3:0. C. Eideloth/Klieme hatten gegen Hammerschmidt/Ehrlich mehrere Matchbälle, konnten diese jedoch nicht nutzen und unterlagen. Besser machten es Schneider/Karnoll gegen Dennstädt/Zapf. Manuel Eideloth setzte in den Einzeln seine Erfolgsserie fort und bezwang Hammerschmidt und Klein. Bei seinem Bruder Christopher lief es jedoch nicht wunschgemäß. Er blieb erneut punktlos. Ähnlich das Bild im mittleren Paarkreuz: Während Niklas Klieme zunächst mit 3:1 gegen Dennstädt überzeugte und trotz eines 0:2-Satzrückstandes gegen Kalb siegte, klebte Manfred Schneider das Pech am Schläger. Sowohl gegen Kalb als auch gegen Dennstädt führte er, kassierte aber zwei Niederlagen im "Fünften". So spielten die Schernecker ihre Stärken im hinteren Paarkreuz aus, Ehrlich und Zapf ließen in der ersten Einzelrunde nichts anbrennen und sorgten für die 5:4-Führung für die Gäste. Beim Stand von 7:6 für Scherneck wurde Ehrlich seiner Favoritenrolle gegen Karnoll gerecht, so dass Zapf gegen Hoffmann die Entscheidung mit 11:8 im fünften Satz herbeiführte.fk Ergebnisse: C. Eideloth/Klieme - Hammerschmidt/Ehrlich 2:3, M. Eideloth/Hoffmann - Klein/Kalb 3:0, Schneider/Karnoll - Dennstädt/Zapf 3:2, M. Eideloth - Hammerschmidt 3.2, C. Eideloth - Klein 1:3, Klieme - Dennstädt 1:3, Schneider - Kalb 2:3, Karnoll - Zapf 0:3, Hoffmann - Ehrlich 0:3, M. Eideloth - Klein 3:0, C. Eideloth - Hammerschmidt 0:3, Klieme - Kalb 3:2, Schneider - Dennstädt 2:3, Karnoll - Ehrlich 0:3, Hoff-mann - Zapf 2:3

Bezirksklasse A Gr. 2, Damen

TTC Eigensdorf - TTV Altenkunstadt 4:8

Schwerer als erwartet taten sich die Altenkunstadterinnen gegen den Tabellenvierten, um in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Spitzenspielerin Conny Gebert-Scholl (drei Einzel und ein Doppelerfolg) war auch in brisanten Situationen hellwach. Nach den Siegen in den Doppeln hielten die Gäste bis zum 5:4 einen knappen Vorsprung. Sonja Dräger trug mit zwei Einzelerfolgen zum Sieg bei. Den Schlusspunkt setzte Petra Weiß. gi Ergebnisse: Scholz/Stephan - Gack/Dräger 0:3; Kunz/Angermüller - Gebert-Scholl/ Weiß 2:3; Kunz - Gack 3:0; Scholz - Gebert-Scholl 1:3; Angermüller - Weiß 3:2; Stephan - Dräger 0:3; Kunz - Gebert-Scholl 0:3; Scholz - Gack 3:1; Angermüller - Dräger 3:0; Stephan - Weiß 0:3; Angermüller - Gebert-Scholl 2:3; Kunz - Dräger 2:3

Bezirksliga A Gr. 2 Süd, Herren

TTC Küps - TTC Lettenreuth 8:8

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse endete das spannende Verfolgerduell um Platz 2 mit einem gerechten Unentschieden. Nach den Doppeln lagen die Gäste mit 2:1 vorn, wobei das Küpser Doppel Alexander Busch/Dominik Endres-Ba-ckert seine Siegbilanz auf 11:0 ausbaute. Die Lettenreuther gingen durch ihr Spitzenpaarkreuz Christopher Sandberg und Manuel Bojer mit 4:1 in Führung und erhöhten in der Mitte durch ein 3:2 von Markus Gack gegen Roland Bittruf auf 5:1. Die Küpser Neuzugänge D. Endres-Backert, A. Hammerlindl und M. Wenicker verkürzten auf 4:5. Im zweiten Durchgang erhöhten Chr. Sandberg und M. Bojer auf 7:4 für Lettenreuth. Als auch Roland Bittruf sein zweites Einzel gegen Christian Lutter mit 9:11 im fünften Satz verlor, schien das Spiel für die Gäste gelaufen. Bei Lettenreuth machte sich das Fehlen der verletzten Tobias Gahn und Uwe Jakob im Schlusspaarkreuz bemerkbar. So verkürzten die Küpser Neuzugänge durch drei 3:0-Siege auf 7:8. Als auch das Küpser Doppel R. Bittruf/A. Hammerlindl mit 3:0 gegen Chr. Sandberg/Chr. Lutter gewann, war der Jubel über das Remis groß. Die Heimmannschaft wahrte damit ihre Meisterschaftschance. kmü Ergebnisse: Bittruf/Hammerlindl - Bojer/ Gack 1:3, Busch/Endres-Backert - Sandberg/Lutter 3:1, Gutbrod/Wenicker - Klerner/Gahn Georg 0:3, Gutbrod - Bojer 2:3, Busch - Sandberg 1:3, Bittruf - Gack 2:3, Endres-Backert - Lutter 3:2, Hammerlindl - Gahn 3:1, Wenicker - Klerner M. 3:1, Gutbrod - Sandber 1:3, Busch - Bojer 0:3, Bittruf - Lutter 2:3, Endres-Backert - Gack 3:0, Hammerlindl - Klerner M. 3:0, Wenicker - Gahn 3:0, Bittruf/Hammerlindl - Sandberg - Lutter 3:0