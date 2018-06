Burgkunstadter Herren nach Sieg gegen Altendorf weiter auf Erfolgskurs

Bayernliga, Herren 40



CaM Nürnberg - Baur SV 4:5



Bezirksklasse 1, Herren



FC Altendorf - Baur SV 2:7



Bezirksklasse 1, Damen



TSV Hof - Baur SV 5:4



Bayernliga, Herren 75



TC GW Bayreuth - Baur SV 4:2



Landesliga, Herren 70



TG Heidingsfeld - Baur SV 6:0



Bezirksliga, Junioren 18



TC Münchberg - Baur SV 4:2



Bezirksklasse 1, Knaben 14



Baur SV -

SC Markt Heiligenstadt 6:0



Wochenendvorschau



jufi



Auch nach ihrem vierten Saisonspiel bleibt die erste Tennis-Herrenmannschaft des Baur SV Burgkunstadt ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksklasse 1. Die Bayernliga-Herren 40 fuhren beim CaM Nürnberg einen wichtigen 5:4-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt ein. Knapp geschlagen geben musste sich die erste Damenmannschaft in der Bezirksklasse 1.In der ersten Runde setzte sich SV-Spieler Steffen Fischer an Position 2 nach Abwehr von drei Matchbällen mit 11:9 im Tiebreak durch. Michael Schmiedel unterlag klar in zwei Sätzen, Christian Koller an Position 6 ließ seinem Gegner erneut keine Chance und bleibt damit auch in seinem dritten Saisonspiel ungeschlagen. Michal Blazek wehrte in der zweiten Runde in einem hochklassigen Spiel zwei Matchbälle ab und gewann noch 11:9 im Match-Tiebreak. Michal Dvorak hatte keine Chance und unterlag in zwei Sätzen. Vladimir Nemec gewann dagegen sein Match deutlich in zwei Sätzen. Nach den Einzeln stand es somit 4:2 für den SV. Nachdem ein Nürnberger verletzungsbedingt nicht mehr im Doppel antrat, stand der zweite Saisonerfolg für den SV fest.Ergebnisse: Krten - Blazek 7:6, 3:6, 9:11; Schöpf - Fischer 6:2, 6:7, 9:11; Hartmann - Dvorak 6:1, 6:4; Berner - Schmiedel 6:1, 7:5; Radomirovic - Nemec 0:6, 2:6; Nestle - Koller 2:6, 1:6; Krten/Hartmann - Blazek/Dvorak 6:0, 6:0 (w.o.); Schöpf/Nestle - Fischer/Koller 0:6, 0:6 (w.o.); Berner/Radomirovic - Schmiedel/Nemec 6:0, 6:0 (w.o.)Bereits in den Einzeln machte der Baur SV den Sieg perfekt, indem Stefan Kornitzky, Adam Nemec, Pascal Mennel, Stefan Fürst und Noah Schmiedel ihre Matches für sich entschieden. Lediglich Dorian Uhlein unterlag seinem Gegner. In den Doppeln setzten sich die Paarungen Nemec/Mennel und Kornitzky/Schmiedel klar durch, das Dreierdoppel Uhlein/Fürst ging an die Altendorfer.Ergebnisse: Zettelmeier - Kornitzky 4:6, 3:6; Welsch - Uhlein 6:4, 7:5; Grasser - A. Nemec 1:6, 4:6; Übel - Mennel 6:2, 2:6, 9:11; Lechner - Fürst 6:4, 4:6, 8:10; Saffer - Schmiedel 1:6, 2:6; Zettelmeier/Lechner - Nemec/Mennel 0:6, 6:7; Welsch/Übel - Kornitzky/Schmiedel 2:6, 3:6; Grasser/Zarbock - Uhlein/Fürst 6:0, 6:3.Nach den meist hart umkämpften Einzeln stand es 3:3, und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Hier setzte sich lediglich das Dreierdoppel mit Lisa Diroll/Susanne Reuther durch, während Julia Wimmer/Julia Fischer und Svenja Schütz/Isabell Johann ihren Gegnern unterlagen.Ergebnisse: Hamann - Schütz 0:6, 6:1, 2:10; Hahn Wimmer - 3:6, 4:6; Schubert - Fischer 6:0, 7:5; Nguyen - Diroll 6:2, 6:3; N. Sandner - Johann 6:2, 6:2; Y. Sandner - Reuther 2:6, 3:6; Hamann/N. Sandner - Wimmer/Fischer 6:0, 6:1; Schubert/Nguyen - Schütz/Johann 6:1, 6:4; Hahn/Hayn - Diroll/Reuther 2:6, 6:4, 6:10In Bayreuth steckten die SV-Herren 75 ihre erste Saisonniederlage ein. In den Einzeln setzte sich nur Eberhard Tillner an Position 1 durch. Den zweiten Punkt holte das Doppel Thon/Schulze im Matchtiebreak.Ergebnisse: Michalski - Tillner 3:6, 6:1, 9:11; Prell - Fischer 6:1, 6:1; Kögel - Thon 6:3, 6:4; Dichmann - Schulze 6:3, 6:7, 10:7; Michalski/Prell - Tillner/Fischer 6:3, 6:1; Kögel/Dichmann - Thon/Schulze 6:4, 4:6 7:10.Eine klare Niederlage mussten die Herren 70 gegen das Team aus dem Würzburger Vorort einstecken. Alle Einzel und Doppel gingen jeweils in zwei Sätzen verloren.Ergebnisse: Tauer - Seiler 6:1, 6:0; Amthor - Kießling 6:3, 6:3; J. Schmitt - Kögler 6:3, 6:1; A. Schmitt - Kraus 6:1, 6:3; Tauer/J. Schmitt - Seiler/Kießling 6:3, 6:0; Amthor/A. Schmitt - Kögler/Kraus 6:2, 6:3In den Einzeln konnten sich Noah Schmiedel und Julien Zuniga jeweils klar in zwei Sätzen durchsetzen, David Rotenberger und Ruben Zuniga verloren jeweils klar. In den anschließenden Doppeln behielten die Gastgeber die Überhand und entschieden beide Partien für sich.Die Knaben 1 bleiben mit dem Kantersieg gegen Heiligenstadt weiter ungeschlagen. Julian Winter, Maximilian Schwarzmeier, Adrian Johann und Tim Knäblein waren in den Einzeln ihren Gegner deutlich überlegen und gaben keinen Satz ab. Auch in den Doppelbegegnungen konnten sich die Paarungen Maximilian Schwarzmeier/Adrian Johann und Julian Winter/Tim Knäblein durchsetzen.Die Bayernliga-Herren 40 erwarten am Samstag (13 Uhr) den TVA Aschaffenburg, die Junioren (Bezirksliga) um 9 Uhr den TC Bamberg. Am Sonntag ist der TC WR Coburg bei der ersten Herrenmannschaft zu Gast (10 Uhr) - und es geht um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Damen 1 spielen gleichzeitig gegen den TC SW Pegnitz - und wollen dem Klassenerhalt mit einem Sieg näherkommen.