Burgkunstadter auf dem Weg zur "Deutschen"

Die Burgkunstadter Nachwuchsradballer Benedikt Kohmann und Ben Wallenta haben sich für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft qualifiziert. In der heimischen Stadthalle erkämpften sich die beiden Radballer im Viertelfinale den ersten Platz und stehen somit verdient im Halbfinale, das am 11. Mai ebenfalls in Burgkunstadt stattfinden wird.

Gestartet sind Benedikt und Ben ins Viertelfinale gegen die starken Radballer aus Großheubach. Nach zwischenzeitlicher Führung trennten sich die beiden Mannschaften mit einem leistungsgerechten 2:2.

Somit war mit einem gewonnenen Punkt der Grundstein für einen erfolgreichen Spieltag gelegt. Im zweiten Match trafen die beiden Burgkunstadter auf die Schwaben aus Weil im Schönbuch. Das Ergebnis von 1:0 spiegelt jedoch nicht die Überlegenheit von Kohmann/Wallenta während des Spiels wider.

Gegen Langenleuba aus Thüringen machten es die RVCler dann besser und nutzten ihre zahlreichen Torchancen zu einem 7:0-Triumph.

Damit war die Qualifikation zum Greifen nahe. In der vierten Begegnung des Tages gegen die Württemberger aus Reichenbach wurde mit einem 4:1-Sieg der Deckel draufgemacht und das Halbfinal-Ticket gelöst.

Im letzten Spiel ging es um Platz 1 und das Heimrecht für das Halbfinale. Kohmann/Wallenta wollten sich den ersten Rang nicht mehr nehmen lassen und gewannen auch dieses Spiel überragend mit 2:0.

Starke Leistungen und Abgeklärtheit machen Mut für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft. Kohmann und Walenta dürfen ihren Traum von der deutschen Meisterschaft weiterträumen.red