Burgkunstadter atmen auf

Nach zuletzt drei Niederlagen hat der TTC Burgkunstadt in der Tischtennis-Landesliga ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert und sich durch ein 9:4 gegen Tiefenlauter von den Abstiegsrängen distanziert. Im Spitzenspiel musste sich Altenkunstadt ohne Spitzenspieler Miro Hurina in Ebern deutlich mit 2:9 geschlagen geben.

Landesliga Nordnordost, Herren

TV Ebern - TTV Altenkunstadt 9:2

Ohne Spitzenspieler Miro Hurina wollten sich die Gäste vom Obermain in Ebern gut aus der Affäre ziehen. Niederlagen in den Eingangsdoppeln sowie im Spitzen- und Mittelpaarkreuz nahmen dem TTV aber frühzeitig den Wind aus den Segeln. Die Hausherren spulten ihr Können ab und waren Altenkunstadt klar überlegen. Nach den Einzelniederlagen von Dima Nazaryschyn, Martin Ulrich, Frank Zeller und Holger Funke hatte Ersatzspieler Reinhold Rommel den ersten Punkt für die Gäste auf dem Schläger. Im Entscheidungssatz verlor Rommel gegen Wetz mit 8:11. Eine gute Vorstellung zeigte Tino Zasche, der Fontenla Vidal mit 3:1 besiegte und den einzigen Einzelpunkt erspielte. Auch die beiden Spitzenspiele im zweiten Durchgang entschied der Tabellenführer für sich. Ulrich musste neidlos die starke Form von Bouska anerkennen, während Nazaryschyn gegen Sojka ausgezeichnet mithielt, aber am Ende mit 1:3 unterlag. Ebern war klar besser und gewann verdient. gi Ergebnisse: Bouska/Drozda - Nazaryschyn/Rommel 3:0; Sojka/Fontenla-Vidal - Ulrich/Funke 1:3; Zenisek/Wetz - Zeller/Zasche 3:0; Bouska - Nazaryschyn 3:1; Sojka - Ulrich 3:1; Drozda - Zeller 3:1; Zenisek - Funke 3:0; Wetz - Rommel 3:2; Fontenla-Vidal - Zasche 1:3; Bouska - Ulrich 3:0; Sojka - Nazaryschyn 3:1 TTC Burgkunstadt -

TTC Tiefenlauter II 9:4

Wie so oft in dieser Saison traten beide Mannschaften ersatzgeschwächt an. Mit den personellen Engpässen kamen die Burgkunstadter aber besser zurecht. Nach den Doppeln führten die Gastgeber mit 2:1, ehe Ricco Linz und Gerald Nidetzky überraschend beide Einzel gegen Martin Deffner und Vesely gewannen. Die Vier-Punkte-Führung verteidigten Manuel Eideloth und Stefan Kern. Die beiden Niederlagen von Pol und Klieme waren zu verschmerzen. Die Vorentscheidung fiel im vorderen Paarkreuz: Linz bezwang Vesely knapp im Entscheidungssatz und Nidetzky behielt gegen Martin Deffner die Oberhand. Zwar hatte auch Manuel Eideloth gegen Kai Müller das Nachsehen, doch Sven Pol setzte mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Thomas Deffner den Schlusspunkt zum 9:4. Die Abstiegszone hat der TTC nun auf fünf Punkte distanziert.fk Ergebnisse: Eideloth/Pol - K. Müller/F. Müller 3:0, Linz/Nidetzky - Vesely/M. Deffner 0:3, Kern/Klieme - T. Deffner/Fuhrmann 3:0, Linz - M. Deffner 3:2, Nidetzky - Vesely 3:0, Eideloth - T. Deffner 3:1, Pol - K. Müller 0:3, Kern - F. Müller 3:0, Klieme - Fuhrmann 0:3, Linz - Vesely 3:2, Nidetzky - M. Deffner 3:1, Eideloth - K. Müller 1:3, Pol - T. Deffner 3:2

Bezirksoberliga, Damen

TTC Thann -

TV Oberwallenstadt 8:4

Nächste Pleite für die Damen des TV Oberwallenstadt, die beim TTC Thann chancenlos waren. Der TVO begann mit zwei verlorenen Doppeln von Gabi Sünkel/Hanne Müller sowie Martina Feiler/Anja Feulner schwach. Da auch in der ersten Einzelrunde kein Spiel an Oberwallenstadt ging, hieß es 6:0 für die Gastgeberinnen. Erst im zweiten Durchgang erkämpften Feiler, Sünkel und Feulner die ersten Siege.

Nachdem Feiler im letzten Abschnitt ihren zweiten Sieg nach Hause brachte, ließ Feulner gegen Wittmann-Klose das 8:4 für Thann zu.mfe Ergebnisse: Heumann/Pletl - Sünkel/Müller 3:1, Wittmann-Klose/Schmidt - Feiler/Feulner 3:0, Wittmann-Klose - Sünkel 3;0, Heumann - Feiler 3:1, Schmidt - Müller 3:0, Pletl - Feulner 3:2, Wittmann-Klose - Feiler 0:3, Heumann - Sünkel 1:3, Schmidt - Feulner 2:3, Pletl - Müller 3:0, Schmidt - Feiler 0:3, Wittmann-Klose - Feulner 3:0

TTC Burgkunstadt -

TSV Bad Rodach 1:8

Gegen Tabellenführer Bad Rodach war für die Damen des TTC Burgkunstadt nichts zu holen. Die jungen Gäste gingen durch zwei Siege in den Doppeln in Führung, nachdem Karnoll/Piwonski eine 2:0-Satzführung gegen die beiden Schirm-Schwestern nicht ins Ziel brachten. Karnoll erspielte gegen Schmidt den Ehrenpunkt für die TTC-Damen. Gegen die noch ungeschlagene Manuela Bienek und gegen die beiden Nachwuchs-Talente Svenja und Sophie Schirm war aber nichts mehr zu holen und es blieb beim 1:8. Bei drei direkten Absteigern spitzt sich die Lage für die Burgkunstadterinnen weiter zu.fk Ergebnisse: Sesselmann/Klein - Bienek/Schmidt 0:3, Karnoll/Piwonski - Sv. Schirm/So. Schirm 2:3, Karnoll - Schmidt 3:1, Sesselmann - Bienek 0:3, Klein - So. Schirm 0:3, Piwonski - Sv. Schirm 0:3, Karnoll - Bienek 0:3, Sesselmann - Schmidt 1:3, Klein - Sv. Schirm 0:3

Bezirksliga Gr. 2 Süd, Herren

TTC Küps -

TV Schwürbitz II 9:3

Gegen die zweite Schwürbitzer Mannschaft gelang dem TTC Küps der erwartete Sieg. Bei den Gastgebern war Roland Bittruf mit 2,5 Punkten der erfolgreichste Spieler, Witali Gutbrod erzielte zwei Punkte, Alexander Busch, Dominik Endres-Backert und Andre Hammerlindl je 1;5 Punkte.

Ergebnisse: Busch/Endres-Backert - Korzendorfer/Fleischmann 3:1, Gutbrod/Wenicker - Meußer/Böhlein 2:3, Bittruf/Hammerlindl - Birke-Gagel/Lauer 3:0, Gutbrod - Böhlein 3:1, Busch - Meußer 1:3, Bittruf - Fleischmann 3:0, Endres-Backert - Korzendorfer 3:1, Hammerlindl - Lauer 3:0, Wenicker - Birke-Gagel 2:3, Gutbrod - Meußer 3:1, Busch - Böhlein 3:0, Bittruf - Korzendorfer 3:0