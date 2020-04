Brose Bamberg reduziert Gehälter um die Hälfte

Das teilte der Klub mit, der damit auf die durch die Corona-Pandemie drohenden massiven wirtschaftlichen Einschnitte reagiert. Mit der Belegschaft aus der Verwaltung sowie den Jugendtrainern wurde Kurzarbeit Null vereinbart. Lediglich wenige Mitarbeiter sowie der Mediendirektor Thorsten Vogt arbeiten zu 50 Prozent, teilte Vogt auf Nachfrage mit.

Der Vorschlag zu einer 50-prozentigen Gehaltskürzungen wurde dem Team von Geschäftsführer Arne Dirks und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Stoschek Ende vergangener Woche in einer Versammlung im Trainingszentrum Strullendorf unterbreitet, schriftlich mitgegeben und um Einwilligung gebeten. An diesem Mittwoch teilte der Klub mit, dass alle Spieler, der Trainerstab um Headcoach Roel Moors und der Sportdirektor Leo de Rycke auf die Hälfte ihres Gehaltes verzichten.

Kapitän Elias Harris nicht zum Verzicht bereit

Nur ein Spieler, würde dies nicht tun, den Michael Stoschek auch benannte: "Ich bin allen dankbar, die unsere Basketballgesellschaft in der aktuellen Krise unterstützen und die unvermeidlichen Maßnahmen akzeptieren. Sehr enttäuscht bin ich darüber, dass unser Kapitän Elias Harris seiner Vorbildrolle nicht gerecht wird und als einziger die Vereinbarung abgelehnt hat."

Harris wollte sich auf Nachfrage nicht zu dieser öffentlichen Meldung äußern, verwies lediglich an seinen Anwalt.

Arne Dirks, der als Geschäftsführer nicht in Kurzarbeit gehen kann, sagte zur Situation: "Ich erlebe in dieser schwierigen Zeit einen verständnisvollen und solidarischen Umgang seitens der gesamten Belegschaft. Auch aus großen Teilen der Fanszene und unserer Partner erfahren wir ein hohes Maß an Unterstützung und Hilfsbereitschaft."

Hauptsponsor Brose wird trotz der massiven wirtschaftlichen Einschnitte in der Automobilindustrie seine finanzielle Unterstützung für die laufende Saison nicht kürzen und erhofft dies auch von den Co-Sponsoren. In den Werken des Automobilzulieferers Brose stehen derzeit die Bänder still.

Für wie lange diese Maßnahmen Bestand haben werden, hängt davon ab, ob und wann die Basketballsaison in Deutschland fortgesetzt wird. Aktuell ist die Spielzeit bis 30. April ausgesetzt