Brendah Kebeya vor allen Männern im Ziel

Damit gewann sie den Lauf vor allen Männern.

Schnellster Mann war Shako Rahmapour (MTP Hersbruck) in 34:07 Minuten.

Nach einer kühlen Woche setzte der warme Nachmittag den Läufern zu, um so beachtlicher war die Leistung von Brendah Kebeya, die nur auf den ersten Kilometern in der Gruppe mit den schnellsten Männern mit lief. Zügig setzte sie sich, keine Woche nach ihrem Sieg beim Kassel-Marathon, an die Spitze und baute ihre Führung kontinuierlich aus. Als zweite Frau erreichte Addisalem Mekonnen, LAC Quelle Fürth, das Ziel, damit gab es den gleichen Zieleinlauf wie im Frühjahr bei der bayerischen Cross-Meisterschaft an gleicher Stelle. Rang 3 ging an Sandra Haderlein vom gastgebenden SC Kemmern.

Hinter Rahmanpour kämpften Dominic Arnold und der Schwürbitzer Alexander Finsel (beide TV 48 Coburg) um die Plätze, mit dem besseren Ende für Arnold, der in 34:28 Minuten Zweiter wurde. Finsel gewann mit 34:40 Minuten die Altersklasse M40.

In der M20 lieferte sich Christian Gründel (TSV Staffelstein) mit dem Regensburger Simon Baumann einen harten Zweikampf um Platz 2 der Altersklasse. Gründel verlor das Duell nach 36:06 Minuten um vier Sekunden.

Und wieder einmal stand auch Alfred Zach (TS Lichtenfels) im Mittelpunkt. Der M85-Läufer meisterte die zehn Kilometer gut. Bei den Frauen freute sich Christine Schrenker vom TV 48 Coburg über ihren sicheren Sieg in der W50 mit 44:48 Minuten. Schnell unterwegs war auch Jessica Ittner, ein Neuzugang beim TSV Staffelstein, als Fünfte der W20 mit 41:37 Minuten.

Dritter der M50 wurde Peter Boysen vom TSV Staffelstein. Ebenfalls Rang 3 belegte Berthold Wolf (TS Lichtenfels) in der M75.

Auch in den Klassen U12 zeigte der heimische Läufernachwuchs feine Leistungen. Noah Möller vom TSV Staffelstein ließ in der U12 über 1,3 Kilometer mit 4:14 Minuten Tom Kaebel und Ben Ruckdeschel (beide TV 48 Coburg) keine Chance. Weitere Ergebnisse unter: www.kemmener-kuckuckslauf.de. ze/ki