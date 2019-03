Bezirksliga West: Remis im Derby hilft keinem wirklich weiter

Im Abstiegskampf der Bezirksliga West treten der FSV Unterleiterbach und die SpVgg Ebing auf der Stelle. Das 2:2 im direkten Duell hilft keinem wirklich weiter, allerdings hält der FSV so wenigstens die zwei Punkte Abstand auf seinen Konkurrenten.

Zudem profitierten Unterleiterbach und Ebing von der 0:1-Heimniederlage des ebenfalls gefährdeten TSV Marktzeuln gegen den SV Merkendorf.

Das Mittelfeldduell zwischen dem TSV Ebensfeld und dem FC Mitwitz endete mit einem 1:1-Unentschieden.

SpVgg Ebing - FSV Unterleiterbach 2:2

Vor zahlreichen Zuschauern entführte der starke FSV verdient einen Zähler. Bereits in der 8. Minute mussten die Ebinger das 0:1 hinnehmen, als Bayer nach einem Steilpass von Eichhorn aus zehn Metern abschloss. Die Ebinger Antwort folgte nur zwei Minuten später: Fuchs schob nach einem Eckball von Skalischus aus fünf Metern zum 1:1 ein. Die Gäste waren durch die Sturmspitzen Bayer und Eichhorn brandgefährlich. In der 37. Minute flankte Bayer auf Eichhorn, und dieser vollendete gekonnt aus der Drehung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Lorber nach einer guten Kombination knapp das 1:3.

Nach dem Seitenwechsel hielt Torwart Haupt die Ebinger im Spiel, glänzend parierte er einen Sechs-Meter-Schuss von Lorber. In der 56. Minute verursachte Walter einen Foulelfmeter, den Skalischus sicher zum 2:2 verwandelte. Für diese Aktion sah der Gästespieler Gelb-Rot. Jedoch konnten die Ebinger aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Die Gäste hatten in der 67. Minute die Chance zum Siegtreffer, doch Haupt blieb gegen Werner Sieger.

TSV Ebensfeld - FC Mitwitz 1:1

Nach dem 0:0 zuletzt bei der DJK Don Bosco Bamberg II spielten die Ebensfelder nun 1:1 gegen den FC Mitwitz. Lange mussten die etwa 100 Zuschauer im Karl-Reinlein-Stadion auf Treffer warten. Torlos ging es in die Pause, Chancen hatten sich bis dahin allein die Ebensfelder erarbeitet. Die Gäste gaben sich Mühe, aber die Abwehr des TSV stand sicher. Meist konnte ein Ebensfelder Verteidiger klären.

Nach dem Wechsel kamen die Mitwitzer besser ins Spiel. Ihre Tormöglichkeiten häuften sich. Trotzdem blieben die Ebensfelder am Drücker, das 1:0 wollte jedoch nicht fallen. Im Gegenteil: Mit seinem fünften Treffer in dieser Saison holte Lukas Fröba in der 86. Minute die Mitwitzer Führung nach einem von Lukas Riedel eingeleiteten Konter heraus. Für den 1:1-Endstand sorgte in der 90. Minute Lukas Faulstich auf Vorarbeit von Thomas Stölzel - es war sein 16. Tor in dieser Serie.

TSV Marktzeuln - SV Merkendorf 0:1

Die 170 Zuschauer sahen eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der die Gäste etwas glücklich die drei Punkte entführten. Das Spiel nahm nur langsam Fahrt auf: In der ersten halben Stunde verbuchten beide Teams nur je einen gefährlichen Abschluss. Dann tauchte A. Kremer (38.) nach einem Pass über die SVM-Viererkette allein vor dem Tor auf und traf per Direktabnahme den Querbalken des Gästetores.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich die Heimelf leichte Vorteile, allerdings ohne zu klaren Chancen zu kommen. In der 65. Minute klärte TSV-Torwart B. Grebner mit einer starken Parade gegen einen Abschluss aus zehn Metern. Auf der Gegenseite spielte TSV-Kapitän D. Jahn (77.) A. Kremer schön frei, dessen Abschluss abgefälscht wurde und so knapp am Tor vorbei ging. In den letzten 20 Minuten hatten die Gäste ein Übergewicht und kamen zum Treffer des Tages: Nach einem Angriff über links setzte sich M. Eck im Strafraum gegen zwei TSV-Verteidiger durch und traf zum 0:1 (80.).