Bezirksliga: Siegtreffer kommt nicht

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase spielte der TSV Ebensfeld stark gegen den Gast aus Mönchröden auf, scheiterte aber mehrmals knapp und muss sich mit dem 0:0 und einer Punkteteilung zufrieden geben. Den Dreier hätte Ebensfeld gut gebrauchen können, steht er doch auf einem Abstiegsrelegationsplatz in der Bezirksliga Oberfranken West.



Bezirksliga Oberfranken West

TSV Ebensfeld -

TSV Mönchröden 0:0

In der spannenden Begegnung waren die Gäste aus dem Coburger Landkreis zunächst etwas stärker und erspielten sich ihre erste Chance in der 16. Minute, nachdem Miguel Malaj von Konstantin Müller bedient wurde. Doch sein Schuss aus aussichtsreicher Position im Sechzehner wurde vom Ebensfelder Tormann Maximilian Reschke gekonnt abgeblockt. Mit zunehmender Spielzeit wurden aber die Gelb-Weißen die stärkere und zwingendere Mannschaft.



In der 20. Spielminute ergab sich direkt ein Hochkaräter: Nach einem Anspiel von Yannik Gründel auf Leon Holzheid setzte der Benedikt Quinger in Szene. Quinger scheiterte jedoch im ersten Versuch am gut parierenden Jannik Knoch und setzte den Abpraller im Fallen haarscharf am Torpfosten vorbei. Weiter ging es in der 34. Spielminute nach einem Eckball von Kapitän Florian Häublein, als Yannik Gründel per Fallrückzieher knapp über die Torlatte zielte.



Abseits war Fehlentscheidung

Nach dem Seitenwechsel baute Ebensfeld noch mehr Druck auf. Florian Häublein setzte Leon Holzheid an der Strafraumkante in Szene, doch dessen strammer Abschluss war zu zentral auf Mönche-Torwart Jannik Knoch gezielt, sodass dieser den Ball abfing. In der 68. Minute war Yannik Gründel reaktionsschnell zur Stelle, als Patrick Wicht per Kopf zum Gäste-Keeper verlängern wollte. Gründel schnappte sich den Ball und traf - doch der Linienrichter meldete Abseits, eine klare Fehlentscheidung. Schiedsrichter Blay beriet sich daraufhin noch kurz mit seinem Assistenten, gab den Treffer aber dennoch nicht.



In der 73. Spielminute wurde erneut gegen Gründel Abseits gepfiffen, diesmal allerdings berechtigt.Die Heimelf drängte weiter auf Sieg, kam aber zu keinen zwingenden Chancen mehr - und hätten beinahe noch kurz vor Schluss ein Konter-Gegentor kassiert, als Aaron Schmidt einer Flanke nachging und nur knapp vorbeischoss. ag



TSV Ebensfeld: Reschke - Scheler, Stölzel, Alt, C. Quinger, Eideloth, Kremer (81. Röder), Häublein (73. Amon), Gründel, Holzheid, B. Quinger (90. +3 Storath).



Schiedsrichter: Blay (Mitterteich). - Zuschauer: 150.